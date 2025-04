Un cunoscut actor de telenovele a fost arestat la Miami. Este acuzat că a consumat alcool și a făcut un scandal monstru

Actorul cubano-american William Levy a fost arestat pentru că ar fi fost în stare de ebrietate în spațiul public și ar fi provocat un scandal. Totul s-a întâmplat luni seara în orașul Weston, din regiunea metropolitană Miami.

Potrivit Biroului Șerifului din comitatul Broward, polițiștii au fost alertați luni seara că o persoană în stare de ebrietate ar fi provocat un scandal în interiorul unui restaurant. În ciuda faptului că oamenii legii i-au cerut actorului să plece din restaurant și să nu revină, acesta l-a ignorat și a continuat scandalul, motiv pentru care a fost reținut imediat de către polițiștii sosiți la fața locului, arată TMZ.

Luni, 14 aprilie, actorul cubano-american, în vârstă de 44 de ani, a fost arestat și trimis la închisoarea principală a comitatului Broward din Fort Lauderdale, Florida. Ulterior, Levy a fost eliberat marți dimineață după ce a plătit o cauțiune de 500 de dolari. Deși informația privind incidentul de luni a devenit în cele din urmă publică, detaliile despre arestarea sa rămân neclare.

William Levy a fost arestat la Miami

William Gutiérrez-Levy, în vârstă de 44 de ani, un actor de telenovele de succes și a devenit cunoscut și apreciat și de publicul din România.

Actorul este cel mai bine cunoscut pentru telenovele precum Sortilegio și La Tempestad. De asemenea, el a apărut în filme americane precum Girls Trip, Resident Evil: The Final Chapter și The Single Moms Club. În 2012, a concurat în sezonul 14 al show-ului Dancing with the Stars și a ajuns pe locul al treilea.

Arestarea lui Levy are loc la aproape un an după ce fosta lui soție, actrița Elizabeth Gutiérrez, a confirmat că cei doi s-au despărțit după 20 de ani de căsnicie, în mai 2024.

„Întotdeauna am pariat pe relația mea. L-am iubit pe William, cred că nu este un secret că el a fost dragostea vieții mele, așa cum am spus mereu și am vrut să ne arătăm așa cum am fost”, a povestit aceasta recent.

În trecut, presa a scris că Levy ar fi avut o relație cu actrița și cântăreața Jennifer Lopez, informație negată, însă, vehement de acesta.

