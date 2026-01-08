Căderea nervoasă a lui Nick Reiner în săptămânile premergătoare uciderii părinților săi, Rob și Michele Reiner, este direct legată de o decizie ciudată a medicilor de a schimba medicamentele pe care acesta le lua pentru boala sa mintală, au declarat surse apropiate anchetei.

TMZ a lansat un nou documentar, „TMZ Investigates: The Reiner Murders: What Really Happened”, în care este explicat că Nick a fost diagnosticat în jurul anului 2020 cu tulburare schizoafectivă, o afecțiune care se manifestă prin simptome de schizofrenie, inclusiv halucinații și gândire dezorganizată, dar și simptome de tulburare a dispoziției, inclusiv manie și depresie severă.

Sursele citate de TMZ spun că, cu o lună înainte de crime, Nick era stabil datorită medicamentelor sale. Din anumite motive, însă, medicii lui au decis să schimbe medicamentele. Sursele nu au spus de ce au luat medicii această decizie, însă au spus că decizia nu are niciun sens pentru că schimbarea medicamentelor „l-a trimis pe Nick într-o spirală”. El a devenit agitat și din ce în ce mai periculos, motiv pentru care Rob și Michele s-au speriat, dar nu au știut ce să facă.

Sursele spun că, în momentul crimelor, Nick se desprinsese complet de realitate, iar medicii nu au încercat să-l plaseze pe Nick sub supraveghere psihiatrică în timp ce încercau să ajusteze medicamentele și să-l stabilizeze.

De asemenea, sursele susțin că aceasta ar putea fi esența apărării lui Nick, aceea că medicii l-au trimis pe Nick pe o cale care l-a făcut să devină inapt din punct de vedere legal. Conform legii din California, un inculpat nu trebuie să demonstreze că nu știa diferența dintre bine și rău, ci doar că nu a înțeles natura și gravitatea faptei sale.

„Îngrozit” de propriul fiu. Ce mărturisiri a făcut Rob Reiner la petrecerea de Crăciun a lui Conan O’Brien, chiar înainte de crimă

Regretatul regizor Rob Reiner ar fi spus că este „îngrozit” că fiul său, Nick, l-ar putea „răni”, în ultimele sale cuvinte rostite la petrecerea de sărbători organizată de Conan O’Brien, înainte ca el și soția sa să fie găsiți morți în casă.

Una dintre vedetele prezente la slujba de pomenire a regizorului și soției sale i-a lăsat pe ceilalți participanți în lacrimi atunci când a dezvăluit ultimele cuvinte pe care Rob le-ar fi rostit la petrecere.

„Sunt îngrozit de Nick. Nu pot să cred că o să spun asta, dar mi-e frică de fiul meu. Cred că propriul meu fiu mă poate răni”, își amintește vedeta.

