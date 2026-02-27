Donald Trump își continuă războiul cu vedetele de la Hollywood. Președintele american amenință că îl va deporta pe Robert De Niro

După discursul său despre Starea Națiunii, Donald Trump a lansat încă o tiradă furioasă pe platforma sa Truth Social, în care a cerut deportarea unora dintre oponenții săi.

Printre aceștia se numără politicienele Ilhan Omar și Rashida Tlaib ambele democrate și cetățeni americani, care l-au ironizat pe Trump în timpul discursului său din Camera Reprezentanților, dar și câștigătorul premiului Oscar, Robert De Niro, după declarațiila acestuia de dinaintea discursului președintelui despre Starea Națiunii, scrie MSN.

De Niro, un critic aprig al lui Trump, a apărut la emisiunea MS NOW pentru a vorbi despre actualul președinte american, împărtășind predicția sa că Trump „nu va pleca niciodată” din funcție și că depinde de americani să „scape de el”.

„Nu va pleca niciodată. Trebuie să-l facem să plece. Glumește acum despre naționalizarea alegerilor. Nu glumește. Am văzut deja destul”, a spus actorul.

Celebrul actor, care este cetățean al SUA, a apărut și la un eveniment numit State of the Swamp la National Press Club, sponsorizat de Defiance.org, în cadrul căruia a spus mulțimii: „Din păcate, ne aflăm acum într-o țară formată din, de și pentru o mână de autoritari necinstiți, lacomi și cruzi.”

„Concluzia este că mă simt trădat de țara mea. Nu trebuie să fie perfectă, dar trebuie să se întoarcă la valorile care ne-au dat puterea și umanitatea”, a spus De Niro.

Donald Trump îl amenință pe Robert De Niro cu deportarea

Trump nu a fost deloc încântat, postând că Omar și Tlaib „ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro, o altă persoană bolnavă și dementă cu, cred, un IQ extrem de scăzut, care nu are absolut nicio idee ce face sau spune, unele dintre declarații fiind grave și o infracțiune!”

„Când l-am văzut aseară cum izbucnește în lacrimi, exact ca un copil, mi-am dat seama că ar putea fi chiar mai bolnav decât Nebuna Rosie O’Donnell, care se află chiar acum în Irlanda încercând să-și dea seama cum să se întoarcă în frumoasele noastre State Unite. Singura diferență dintre De Niro și Rosie este că ea este probabil ceva mai deșteaptă decât el, ceea ce nu spune prea multe”, a transmis Trump.

Anul trecut, Trump a amenințat că îi va revoca cetățenia americană actriței Rosie O’Donnell, în ciuda unei hotărâri a Curții Supreme, veche de zeci de ani, care interzice în mod expres o astfel de acțiune din partea puterii executive. După realegerea lui în funcția de președinte, O’Donnell s-a mutat în Irlanda.

CITEȘTE ȘI:

Hillary Clinton a depus mărturie în fața Congresului SUA. Ce spune despre Jeffrey Epstein: „Vreau ca adevărul să iasă la iveală”

Selena Gomez, mesaj pentru soțul ei după ce acesta a apărut cu tălpile murdare la primul lui podcast. Ce i-a transmis cântăreața