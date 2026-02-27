Lambada s-a operat! Ce intervenții și-a făcut prima iubire a lui Tzancă Uraganu: „Nu aveam cum să mă las pe mâna oricui”

Lambada trece printr-o perioadă de transformare fizică importantă, după ce a ales să își pună implanturi mamare și să facă o intervenție de abdominoplastie.

Operațiile au avut loc recent, într-o clinică din București, iar schimbarea a atras numeroase reacții din partea celor care o urmăresc.

Lambada s-a operat

La aproape 34 de ani, Lambada a decis să își modifice aspectul, iar intervențiile au fost realizate de un medic în care a declarat că are deplină încredere.

Aceasta a primit multe mesaje în care a fost întrebată cum se simte după operații și a transmis că recuperarea decurge foarte bine. Lambada le-a mulțumit celor care i-au scris și a precizat că rezultatul intervențiilor este exact cel dorit.

„Fetelor, vă mulțumesc tuturor pentru mesajele primite. Sunt bine, totul a ieșit perfect. Vă pup și vă iubesc”, a transmis Lambada pe Instagram.

Ce intervenții și-a făcut prima iubire a lui Tzancă Uraganu

Totodată, aceasta a subliniat că a ales cu atenție medicul care a operat-o, având în vedere responsabilitățile sale de acasă.

„Am trei copii acasă și nu aveam cum să mă las pe mâna oricui”, a mai spus Lambada.

Recent, Lambada și Tzancă Uraganu au sărbătorit împreună aniversarea fiului lor cel mare, Andreas, care a împlinit patru ani. Evenimentul a avut loc într-o locație luxoasă, unde au fost prezenți toți apropiații, iar copilul a fost surprins cu un tort impresionant.

În aceeași perioadă, Alina Marymar, actuala parteneră a lui Tzancă, a rămas acasă, petrecând timpul alături de prietenele sale și pregătind diverse preparate pentru ele. Aceasta a demonstrat încă o dată că se descurcă foarte bine în rolul de gazdă.

Tzancă Uraganu și Lambada au mai apărut împreună și în noaptea de Revelion, când au petrecut alături de copiii lor, în timp ce Alina Marymar a ales să fie în compania prietenelor sale.

