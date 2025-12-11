Lambada, din nou gravidă?! Prima iubire a lui Tzancă Uraganu’ aruncă bomba după vacanța de lux din Madrid

Lambada, prima iubire a lui Tzancă Uraganu, a stârnit curiozitatea urmăritorilor săi după ce a publicat un mesaj pe rețelele sociale care lasă de înțeles că ar putea fi însărcinată.

Cei doi au împreună trei copii, cel mai mic având doar un an. Recent, Tzancă şi Lambada au fost în vacanță la Madrid, alături de copii, ceea ce a alimentat și mai mult speculațiile.

Lambada, din nou gravidă?

Lambada și Tzancă Uraganu au petrecut câteva zile în capitala Spaniei, împreună cu cei trei copii. Deși nu s-au afișat ca un cuplu, au fost în același loc și au petrecut timp alături de familie. Surse apropiate susțin că manelistul a răsfățat-o pe mama copiilor săi cu cadouri de lux, gest care a atras atenția fanilor.

În paralel, Lambada a publicat pe Instagram un mesaj care a ridicat semne de întrebare:

„Ați observat că bărbații însurați se plâng mereu că sunt nefericiți în relație… și dintr-o dată, minune: soția rămâne gravidă?”.

Postarea a fost interpretată de mulți ca o aluzie la propria sa situație, mai ales că blondina s-a referit la ea însăși ca fiind „soția”, deși Tzancă Uraganu are o relație de durată cu Alina Marymar, cu care are o fetiță de doi ani.

Tzancă Uraganu l-a ales pe naşul meziniului său şi al Lambadei

În timp ce Lambada făcea această postare, Tzancă Uraganu era prezent la o aniversare alături de Alina Marymar și familia acesteia. Situația a alimentat discuțiile despre viața personală a manelistului, care pare să împartă timpul între cele două femei importante din viața sa.

Mezinul familiei, Yamal Andrei, are un an și nu a fost încă botezat. Deși nu se știe când va avea loc ceremonia, Tzancă Uraganu a anunțat deja cine va fi nașul copilului. Alegerea a fost făcută public, pe scenă, în timpul unui concert. Artistul a declarat că prietenul său apropiat, Costel Biju, va fi cel care va îndeplini acest rol.

„L-am ales să fie naș pentru Yamal. Dovadă mai mare că îl iubesc din toată inima nu există”, a spus Tzancă Uraganu în fața publicului.

Afirmația confirmă legătura strânsă dintre cei doi artiști, dar și importanța pe care manelistul o acordă prieteniei lor.

