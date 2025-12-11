Acasă » Știri » Curs valutar BNR, 11 decembrie 2025. Ce raport euro-leu au românii azi

Curs valutar BNR, 11 decembrie 2025. Ce raport euro-leu au românii azi

11/12/2025
Curs valutar BNR, 11 decembrie 2025. Ce raport euro-leu au românii azi
Curs valutar BNR, 11 decembrie 2025 sursă foto: colaj Pixabay

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 11 decembrie 2025, cursul valutar oficial al principalelor valute. Ce valori au monedele euro, dolar, lira sterlină, dar și cât costă în acest moment gramul de aur? Cotațiile BNR vor fi actualizate începând cu ora 13:00.

Joi, 11 decembrie, euro a fost cotat la 5.0894 lei , în scădere față de 5,0897 lei din ziua anterioară. Dolarul american a crescut ușor, ajungând la 4.3768 lei, față de 4,3711 lei în ziua de miercuri.

Curs valutar BNR azi, 11 decembrie 2025

Lira sterlină a înregistrat o creștere de 0,0078 de unități. BNR a stabilit un curs de referință de 5,8278 lei pentru ziua de miercuri, 11 decembrie. Gramul de aur a urcat la 590,8939 lei, în creștere față de 590,1963 lei în ziua precedentă.

Curs valutar 10 decembrie 2025

  • EURO (EUR) – 5,9897
  • Dolar American (USD) – 4,3711
  • Liră Sterlină (GBP) – 5,8278
  • Franc Elvețian (CHF) – 5,4198
  • Dolar Canadian (CAD) – 3,1575
  • Leva Bulgărească (BGN) – 2,6023
  • Lira Turcească (TRY) – 0,1026
  • Coroană Cehă (CZK) – 0,2097
  • Coroană Suedeză (SEK) – 0,4671
  • Coroană Daneză (DKK) – 0,6815
  • Dolar Australian (AUD) – 2,9020
  • Dirham (AED) – 1,1901
  • Rubla (RUB) – 0,0570
  • Leu Moldovenesc (MDL) – 0,2569
  • Gramul de aur – 590,8939
×