Curs valutar BNR, 11 decembrie 2025. Ce raport euro-leu au românii azi

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 11 decembrie 2025, cursul valutar oficial al principalelor valute. Ce valori au monedele euro, dolar, lira sterlină, dar și cât costă în acest moment gramul de aur? Cotațiile BNR vor fi actualizate începând cu ora 13:00.

Joi, 11 decembrie, euro a fost cotat la 5.0894 lei , în scădere față de 5,0897 lei din ziua anterioară. Dolarul american a crescut ușor, ajungând la 4.3768 lei, față de 4,3711 lei în ziua de miercuri.

Curs valutar BNR azi, 11 decembrie 2025

Lira sterlină a înregistrat o creștere de 0,0078 de unități. BNR a stabilit un curs de referință de 5,8278 lei pentru ziua de miercuri, 11 decembrie. Gramul de aur a urcat la 590,8939 lei, în creștere față de 590,1963 lei în ziua precedentă.

Curs valutar 10 decembrie 2025

EURO (EUR) – 5,9897

Dolar American (USD) – 4,3711

Liră Sterlină (GBP) – 5,8278

Franc Elvețian (CHF) – 5,4198

Dolar Canadian (CAD) – 3,1575

Leva Bulgărească (BGN) – 2,6023

Lira Turcească (TRY) – 0,1026

Coroană Cehă (CZK) – 0,2097

Coroană Suedeză (SEK) – 0,4671

Coroană Daneză (DKK) – 0,6815

Dolar Australian (AUD) – 2,9020

Dirham (AED) – 1,1901

Rubla (RUB) – 0,0570

Leu Moldovenesc (MDL) – 0,2569

Gramul de aur – 590,8939

