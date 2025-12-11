Acasă » Știri » BANC | „Bulă, sunt cea mai grozavă tipă cu care ai fost!”

BANC | „Bulă, sunt cea mai grozavă tipă cu care ai fost!"

11/12/2025
BANC | Bulă, sunt cea mai grozavă tipă cu care ai fost!

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze.

– Bulă, sunt cea mai grozavă tipă cu care ai fost! O sa mă regreți, nenorocitule! O să vezi, sunt cea mai grozavă tipă cu care ai fost, ține minte asta.
– Draga mea, „pe care”…

 

BANC „Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

