BANC | „Bulă, sunt cea mai grozavă tipă cu care ai fost!”

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze.
– Bulă, sunt cea mai grozavă tipă cu care ai fost! O sa mă regreți, nenorocitule! O să vezi, sunt cea mai grozavă tipă cu care ai fost, ține minte asta.
– Draga mea, „pe care”…
Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:
-Bună ziua…
-Sunt fierbinte, ce doriți?
-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.
-Alo? Aș dori…
-Alo… sunt fierbinte…
-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:
-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.
-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.
