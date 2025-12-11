Acasă » Știri » Se complică ancheta în cazul lui Mircea, bărbatul de 42 de ani găsit carbonizat pe un câmp din Oradea. Ce au descoperit anchetatorii

De: Anca Chihaie 11/12/2025 | 11:23
Ancheta privind moartea lui Mircea, șoferul de ridesharing găsit carbonizat la marginea Oradei, se îndreaptă într-o nouă direcție, după ce primele piste au fost eliminate. Detaliile strânse în ultimele zile redesenează tabloul evenimentelor petrecute în dimineața tragediei, iar autoritățile încearcă să stabilească cu exactitate ce a dus la izbucnirea incendiului soldat cu decesul bărbatului de 42 de ani.

Descoperirea a fost făcută în zori, într-o zonă de câmp aflată la periferia orașului Oradea, atunci când un curier care tranzita sectorul a observat un autoturism complet cuprins de flăcări. Mașina era poziționată la o distanță considerabilă față de drumul asfaltat, fapt care a atras atenția martorului. Când acesta s-a apropiat pentru a verifica situația, a remarcat că interiorul vehiculului era carbonizat în întregime și că în interior se afla trupul unui bărbat. În scurt timp a fost apelat numărul de urgență, iar echipaje de pompieri, poliție și criminalistică au ajuns rapid la fața locului.

Primele verificări în teren au urmărit identificarea unor posibile urme de deplasare, obiecte personale, urme de combustibil sau indicii privind prezența altor persoane, însă analiza preliminară nu a furnizat date care să sugereze o intervenție externă. De asemenea, nu au fost observate elemente evidente care să indice pregătirea unei înscenări.

Ulterior, trupul carbonizat a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde autopsia a clarificat o parte dintre necunoscute. Examinarea medicală nu a scos la iveală indicii de agresiune produse înainte de izbucnirea incendiului, ceea ce a determinat anchetatorii să renunțe la ipoteza unei crime. În lipsa unor urme de violență, investigația s-a reorientat către două posibilități principale: izbucnirea accidentală a unui incendiu sau un act suicidal.

Polițiștii au stabilit că este vorba despre Mircea, un bărbat de 42 de ani din județul Bihor. Acesta fusese, pentru o perioadă, căsătorit în județul Cluj, însă după divorț se întorsese la Oradea, unde își reconstruia viața și lucra ca șofer pentru o companie de ride-sharing.

Pentru a stabili cu exactitate cauza deflagrației, procurorii au solicitat o expertiză tehnică detaliată asupra epavei. Specialiștii vor analiza componentele electrice și mecanice ale mașinii, în încercarea de a determina dacă a existat o defecțiune, un scurtcircuit sau dacă arderea ar putea fi atribuită unei acțiuni deliberate. Evaluarea tehnică urmează să clarifice și dinamica exploziei care a urmat incendiului, precum și rapiditatea cu care flăcările au cuprins interiorul autovehiculului.

