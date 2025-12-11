Acasă » Știri » O nouă țeapă pe WhatsApp! Artistul din România, la un pas să rămână fără 3.000 de lei: ”Eram cât pe ce să îi pun banii”

O nouă țeapă pe WhatsApp! Artistul din România, la un pas să rămână fără 3.000 de lei: ”Eram cât pe ce să îi pun banii”

De: Denisa Iordache 11/12/2025 | 12:44
O nouă țeapă pe WhatsApp! Sursă: Pixabay
Există o nouă țeapă pe WhatsApp! Juno a fost la un pas să fie victima escrocilor! Artistul a vorbit în mediul online despre ce i s-a întâmplat, pentru a trage un semnal de alarmă. La ce le-a spus oamenilor să fie atenți ca să nu piardă sume frumușele din cont? Toate detaliile în articol.

Metodele ingenioase de fraudă sunt în creștere pe zi ce trece, iar numărul victimelor la fel. Escrocii au început să se folosească de numeroase modalități pentru a câștiga le încrederea oamenilor, printre care și cea în care se dau drept o persoană pe care victima o cunoaște sau îi este apropiată. Acesta este și cazul lui Juno, care a crezut că vorbește cu actrița Ella Prodan, colega lui.

O nouă țeapă pe WhatsApp

Juno a povestit că a fost la un pas să piardă 3.000 de lei, după ce a primit un mesaj care părea să fie scris de Ella Prodan. Contul de WhatsApp al actriței a fost spart, iar persoana respectivă i-a ceut bani lui Juno. Cântărețul a vrut să își ajute prietena și să ăi ceară IBAN-ul, dar a avut noroc că a apucat să vadă postarea acesteia de pe Instagram înainte de a face transferul. Actrița își anunța toate persoanele din lista de contacte să nu trimită bani nimănui, pentru că nu ea este cea care scrie.

„Eram cât pe cei să îi pun banii, să îi cer IBAN-ul și m-a sunat un tovarăș între timp și după ce i-am închis, din instinct, am dat pe Instagram. A fost o automatizare a creierului pe care o avem majoritatea cu toții de la scroll-uit (…) Voi vă dați seama unde am ajuns? (…) Eu mi-am luat o lecție pe viață. Dacă cineva vă cere bani în scris, asigurați-vă că sunt familia voastră, prietenii, sunați-i și întrebați-i. Eu nu o să mai dau bani nimănui înainte să verific”, a spus Juno pe TikTok.

Povestea lituanianului care a păcălit Facebook și Google! Cum a furat peste 100 de milioane fără să ridice niciun semn de întrebare

Vedetă din România, ținta escrocilor! I-a fost furată imaginea pentru o reclamă falsă: „Nu credeți vreodată așa ceva”

