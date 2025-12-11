Dr. Mihai Craiu, semnal de alarmă pentru părinți: „Doza nocivă” care le distruge vederea copiilor

Dr. Mihai Craiu, unul dintre cei mai cunoscuți medici pediatri din România, trage un semnal de alarmă pentru părinți: expunerea copiilor mici la ecrane mai mult de o oră pe zi poate avea efecte severe asupra vederii, crescând riscul de miopie și astigmatism.

Dr. Mihai Craiu dezvăluie care este „doza nocivă” de timp petrecut de copii în fața ecranelor. Potrivit medicului, statisticile privind expunerea copiilor la ecrane sunt îngrijorătoare, iar studiile internaționale confirmă că fiecare oră în plus în fața telefonului, tabletei sau televizorului afectează grav vederea copiilor, pe lângă alte efecte la nivelul creierului. Mai mult, pediatrul avertizează că, indiferent de conținutul educativ al programelor vizionate, efectele nu pot fi ignorate.

„CARE ESTE DOZA NOCIVĂ?

Postările anterioare referitoare la efectul „toxic” al conținutului livrat copiilor mici prin intermediul ecranelor (în special cele de telefon mobil) au generat multe emoții și foarte multe comentarii. Unele pertinente, altele nu prea…

Deoarece realitatea științifică nu are nevoie de aprobarea nimănui pentru a-și exercita efectele, indiferent de opiniile unora, simt nevoia unor clarificări scurte.

Legile fizicii (procesele optice) și procesele chimice care sunt implicate în cursul expunerii copiilor mici la ecrane sunt ACELEAȘI pentru toți copiii. Iar efectele nocive apar, chiar dacă unii părinți cred altceva.

CLARIFICĂRI PUNCTUALE – astăzi doar despre ochi!

Pentru copiii mici, preșcolari sau în ciclul elementar, expunerea precoce și îndelungată afectează sever ochii.

Un articol publicat în prestigioasa revistă JAMA (link în comentarii) a dovedit, pe un grup de peste 335.000 copii, că statul în fața ecranelor produce miopie.

Fiecare oră ÎN PLUS, dincolo de 60 minute în fiecare zi, crește cu 21% riscul de miopie pentru copiii mici – vârsta medie a copiiilor studiați a fost 9 ani.

Riscul crește cu aceste 21% pentru FIECARE oră în plus, în primele 4 ore de expunere zilnică, efectul fiind mai mic dicolo de limita celor 4 ore. Dar răul este deja făcut la o expunere de peste 4 ore!

Studii la fel de serioase dovedesc faptul că la același grup de copii mici, unde ochii sunt în plină dezvoltare, expunerea excesivă produce un răspuns inflamator local, ce generează oboseală oculară și astigmatism – link în comentarii

MESAJ DE LUAT ACASĂ – la copiii mici, preșcolari sau în școala primară, excesul (peste o oră zilnic) de expunere la ecrane, oricât de minunat ar fi programul, distruge lent și sigur ochii acestora.

Uitați-vă in jur la câți copii mici poartă ochelari de vedere. Apoi uitați-vă în albumul de familie să vedeți pozele voastre din clasa 1a (sau pe acolo…). Vedeți diferența?”, a transmis dr. Mihai Craiu pe rețelele de socializare.

