Nu este o eroare! Cu cât a ajuns să se vândă o singură gogoașă, la târgul de Crăciun din Drumul Taberei

De: Andreea Stăncescu 11/12/2025 | 15:12
Cât costă o gogoașă la Târgul de Crăciun din Drumul Taberei / Sursa foto: CANCAN.RO

La târgurile de Crăciun din mai multe orașe din țară, prețurile produselor tradiționale au crescut vizibil anul acesta, iar gogoșile nu fac excepție. Iar dacă te întrebi cât ajunge să coste o simplă gogoașă în Capitală, la West Christmas Market din Drumul Taberei, organizat de Untold, răspunsul e… destul de piperat.

În mijlocul luminițelor și aromelor delicioase care amintesc de sărbătorile din copilărie, se observă prețurile piperate ale produselor alimentare și nu numai. Decorul de la West Christmas Market din Drumul Taberei este unul deosebit și pare desprins din poveste, însă toate acestea te vor arde la buzunar.

Conform meniului afișat la unul dintre standuri, o gogoasă clasică de 56 g costă 19 lei, în timp ce variantele umplute cu diverse creme ajung la 24 de lei bucata. Iar oferta e generoasă: de la cremă de vanilie, fistic sau ciocolată, până la combinații mai sofisticate precum mango cu fructul pasiunii, caramel sărat, ciocolată albă cu tonka sau marmeladă de fructe de pădure.

Dacă îți plac gogoșile, la târgul din Drumul Taberei trebuie să fii pregătit nu doar pentru aromele de sărbătoare, ci și pentru prețurile de festival.

Sursa foto: Cancan.ro

Cât timp va fi deschis Târgul de Crăciun din Drumul Taberei

Pregătirile pentru sărbători au început devreme în Drumul Taberei. De la mijlocul lui octombrie, lacul din parc a fost golit pentru lucrări de curățare, iar zona a fost pusă la punct înainte de debutul amenajărilor de iarnă. În acest an va fi deschis între 28 noiembrie și 27 decembrie. Conform organizatorilor, ediția precedentă a atras peste 1,3 milioane de oameni

Pe lângă acest târg, Primăria Capitalei a pregătit alte două mari evenimente de sezon. Cel mai amplu are loc, ca în fiecare an, în Piața Constituției cu ediția numărul 18, programat între 29 noiembrie și 28 decembrie 2025.

Tot în București, între 6 și 28 decembrie 2025, esplanada Operei Naționale va găzdui Bucharest Opera Christmas Market, unde vizitatorii se vor putea bucura de decoruri festive și muzică clasică live.

Nu în ultimul rând, Primăria Sectorului 3 organizează propriul târg de Crăciun în Piața Alba Iulia, derulat în perioada 27 noiembrie 2025 și 7 ianuarie 2026.

