Acasă » Exclusiv » Ținutele la control! Vedetele au “rupt” toate regulile la Gala Elle 2025

Ținutele la control! Vedetele au “rupt” toate regulile la Gala Elle 2025

De: Andrei Iovan 11/12/2025 | 16:22
Ținutele la control! Vedetele au “rupt” toate regulile la Gala Elle 2025
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
40 poze
Vezi galeria foto

Gala Elle 2025 a fost evenimentul care a turat motoarele fashion-ului la maximum. Dress code-ul „Avant-garde” a fost o invitație oficială la nebunie stilistică bine controlată, iar vedetele și influencerii au pășit pe covorul roșu ca într-o paradă futuristă în care extravaganța nu era doar permisă, ci era obligatorie. CANCAN.RO vă prezintă cele mai impresionante ținute purtate de vedetele noastre, dar și o GALERIE FOTO de senzație, cu look-urile creatorilor de conținut, care au rupt granițele banalului.

Fashion-ul a devenit la gala Elle un adevărat performance. De la primele apariții, totul a fost clar, unii au venit să vadă glamour, vedetele au venit pentru spectacol. Și l-au oferit! Aparițiile serii au avut o energie aproape teatrală, iar unii invitați au tratat covorul roșu ca pe un podium conceptual. Ținutele au oscilat între sculpturi textile, geometrii imposibile și materiale care păreau scoase din laboratoare secrete, în vreme ce alții au intrat perfect în pielea anumitor personaje. Vedetele noastre s-au „luptat” pentru titlul de cea mai originală apariție, dar ne-ar fi greu să facem un clasament. Cu toate acestea, una dintre dive a strălucit atât de puternic, încât cu greu îți puteai lua privirea de la ea.

Zodia blestemată de rune în ultimele săptămâni din 2025. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Zodia blestemată de rune în ultimele săptămâni din 2025. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Mădălina Ghenea a furat toate privirile la Gala Elle

Vedeta a sosit în România, iar apariția ei a fost un adevărat spectacol vizual. A ales să poarte o superbă creație, marca Cristina Săvulescu, creată din tulle transparent, brodată manual, decorată cu cristale și pene de struț. În vreme ce unii dintre invitați au ales ținute avangardiste, duse la extrem, actrița a optat pentru rafinament și eleganță.

Mădălina Ghenea, într-o creație superbă semnată Cristina Săvulescu

Inna, Delia și Xonia, apariții incendiare

Inna a ales să poarte o ținută cu detalii futuriste, o pereche de pantaloni asimetrici, negri, cu un top asortat și cămașă cropped bleu. Deși la prima vedere poate părea o ținută simplă, artista s-a încadrat în tema propusă de Elle. De asemenea a și câștigat premiul Celebrity Style, pentru aparițiile sale.

Inna a purtat la Gala Elle o ținută cu elemente asimetrice

Delia nu și-a făcut apariția cu un look extravagant, așa cum poate se aștepta toată lumea. De data aceasta a optat pentru o ținută ceva mai simplă, față de alte apariții de ale sale. O rochie-sacou gri, cu umeri supradimensionați și cizme negre, lungi.

Delia a ales un outfit destul de simplu, față de cele cu care ne-a obișnuit

Xonia a ales o ținută care ne duce cumva cu gândul la un costum de Halloween, un fel de Morticia, cu o rochie lungă, neagră, cu un decupaj curajos în zona bustului și un voal negru. Makeup-ul dramatic a completat întreg look-ul.

Xonia a fost un fel de Morticia reinterpretată la Gala Elle

 

La polul opus s-a aflat Cleopatra Stratan, care a ales să poarte o ținută all black, simplă, dar elegantă. Soțul ei, Edward Sanda a vrut să iasă mai mult în evidență și a purtat o jachetă super colorată, care nu prea era din același film cu ținuta soției lui.

Cleopatra Stratan a purtat o ținută simplă, iar Edward Sanda a ales o jachetă colorată

 

Andreea Berecleanu, Denise Rifai și Dana Rogoz au ales ținute all black

Am ajuns și la unele dintre cele mai sobre, dar elegante, prezențe ale serii. Andreea Berecleanu a dat dovadă, din nou, de stil și discreție, într-o ținută formată dintr-un top negru, simplu și o fustă amplă, cu volane, asimetrică, care s-a încadrat de minune în dress-code-ul stabilit.

Andreea Berecleanu, elegantă, ca de obicei

Denise Rifai a fost puțin mai îndrăzneață, însă tot în aceeași nonculoare s-a îmbrăcat, din cap până în picioare. Ținuta ei a fost compusă dintr-o pereche de pantaloni cu inserții de piele și un corset asortat, peste care a adăugat o capă cu niște detalii din blană.

Denise Rifai, outfit all black

Dana Rogoz a ales și ea simplitatea, dar bine gândită. A purtat o rochie cu volane din tulle, scurtă, bine structurată, dresuri negre, iar coafura a fost ceva mai îndrăzneață.

Dana Rogoz împreună cu Alin Gălățescu, pe covorul roșu

 

Lidia Buble, Alina Ceușan și Misha Miller au făcut exerciții stilistice interesante

Fără îndoială, Lidia Buble a fost una dintre aparițiile neașteptate ale serii. Artista a purtat o ținută nonconformistă, prin care a dat dovadă de originalitate. O combinație interesantă, cu elemente care ne duceau cu gândul la filmul Alice în Țara Minunilor, dar și la Maria Antoaneta.

Lidia Buble a surprins cu apariția ei

Alina Ceușan a fost una dintre vedetele care a ales, la rândul ei, simplitatea. A purtat un outfit all black, iar jacheta a fost cea care a ieșit din tipare, prin croiul interesant.

Alina Ceușan a optat pentru o ținută simplă, all black

Misha Miller pare cosy, ce-i drept. A ales să poarte o rochie neagră, croșetată, peste care a adăugat un cardigan oversized.

 

Misha Miller, într-o rochie croșetată, cu un cardigan negru oversized

Gala Elle a demonstrat încă o dată că atunci când vedetele sunt invitate să facă spectacol fashionistic fără limite, rezultatul este o simfonie vizuală plină de surprize. A fost o seară în care esteticul a devenit aventură, moda a devenit poveste, iar covorul roșu a fost scena perfectă pentru a arăta că avangarda nu este o tendință, ci poate fi un mindset. Nu uitați să aruncați un ochi pe GALERIA FOTO, acolo unde veți vedea și cele mai crazy look-uri ale creatorilor de conținut care au fost prezenți la eveniment.

CITEȘTE ȘI: Ținuta transparentă purtată de Mădălina Ghenea la Gala Elle 2025. Toți au făcut ochii cât cepele!

NU RATA: Recunoști vedeta din imagine?! S-a îmbrăcat așa la Gala Elle și toți au făcut ochii cât cepele

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Cât încasează Gabriela Cristea ca să apară ”La Măruță”. După un an de absență, vedeta a revenit pe micile ecrane
Exclusiv
Cât încasează Gabriela Cristea ca să apară ”La Măruță”. După un an de absență, vedeta a revenit pe…
Iubitul cu 50 de ani mai tânăr adusese un câine periculos care o ținea prizonieră în casă! Mărturiile groazei despre ultimele luni din viața Rodicăi Stănoiu: ”Stătea speriată în ușă!”
Exclusiv
Iubitul cu 50 de ani mai tânăr adusese un câine periculos care o ținea prizonieră în casă! Mărturiile…
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale, au furat 13 tablouri și au dispărut tot agale
Mediafax
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale,...
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Gandul.ro
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem organismelor abilitate să verifice acuzațiile formulate
Mediafax
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem...
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Click.ro
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a...
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
Digi 24
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
go4it.ro
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Gandul.ro
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit
Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit
Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit
Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit
O cunoscută influenceriță a trecut printr-un epidod halucinant, iar suspecta ar fi chiar Andreea Bostănică. ...
O cunoscută influenceriță a trecut printr-un epidod halucinant, iar suspecta ar fi chiar Andreea Bostănică. Videoclipul viral care a stârnit haos online
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 68. Găsiți-l pe singurul diferit!
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 68. Găsiți-l pe singurul diferit!
Cât costă o noapte de cazare, de sărbători, în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia? Condiții de 5 ...
Cât costă o noapte de cazare, de sărbători, în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia? Condiții de 5 stele și prețuri pe măsură
Ce a putut să pățească un bărbat care bea 8 energizante pe zi. Medicii trag un semnal de alarmă!
Ce a putut să pățească un bărbat care bea 8 energizante pe zi. Medicii trag un semnal de alarmă!
Vezi toate știrile
×