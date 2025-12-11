Ținutele la control! Vedetele au “rupt” toate regulile la Gala Elle 2025

Gala Elle 2025 a fost evenimentul care a turat motoarele fashion-ului la maximum. Dress code-ul „Avant-garde” a fost o invitație oficială la nebunie stilistică bine controlată, iar vedetele și influencerii au pășit pe covorul roșu ca într-o paradă futuristă în care extravaganța nu era doar permisă, ci era obligatorie. CANCAN.RO vă prezintă cele mai impresionante ținute purtate de vedetele noastre, dar și o GALERIE FOTO de senzație, cu look-urile creatorilor de conținut, care au rupt granițele banalului.

Fashion-ul a devenit la gala Elle un adevărat performance. De la primele apariții, totul a fost clar, unii au venit să vadă glamour, vedetele au venit pentru spectacol. Și l-au oferit! Aparițiile serii au avut o energie aproape teatrală, iar unii invitați au tratat covorul roșu ca pe un podium conceptual. Ținutele au oscilat între sculpturi textile, geometrii imposibile și materiale care păreau scoase din laboratoare secrete, în vreme ce alții au intrat perfect în pielea anumitor personaje. Vedetele noastre s-au „luptat” pentru titlul de cea mai originală apariție, dar ne-ar fi greu să facem un clasament. Cu toate acestea, una dintre dive a strălucit atât de puternic, încât cu greu îți puteai lua privirea de la ea.

Mădălina Ghenea a furat toate privirile la Gala Elle

Vedeta a sosit în România, iar apariția ei a fost un adevărat spectacol vizual. A ales să poarte o superbă creație, marca Cristina Săvulescu, creată din tulle transparent, brodată manual, decorată cu cristale și pene de struț. În vreme ce unii dintre invitați au ales ținute avangardiste, duse la extrem, actrița a optat pentru rafinament și eleganță.

Inna, Delia și Xonia, apariții incendiare

Inna a ales să poarte o ținută cu detalii futuriste, o pereche de pantaloni asimetrici, negri, cu un top asortat și cămașă cropped bleu. Deși la prima vedere poate părea o ținută simplă, artista s-a încadrat în tema propusă de Elle. De asemenea a și câștigat premiul Celebrity Style, pentru aparițiile sale.

Delia nu și-a făcut apariția cu un look extravagant, așa cum poate se aștepta toată lumea. De data aceasta a optat pentru o ținută ceva mai simplă, față de alte apariții de ale sale. O rochie-sacou gri, cu umeri supradimensionați și cizme negre, lungi.

Xonia a ales o ținută care ne duce cumva cu gândul la un costum de Halloween, un fel de Morticia, cu o rochie lungă, neagră, cu un decupaj curajos în zona bustului și un voal negru. Makeup-ul dramatic a completat întreg look-ul.

La polul opus s-a aflat Cleopatra Stratan, care a ales să poarte o ținută all black, simplă, dar elegantă. Soțul ei, Edward Sanda a vrut să iasă mai mult în evidență și a purtat o jachetă super colorată, care nu prea era din același film cu ținuta soției lui.

Andreea Berecleanu, Denise Rifai și Dana Rogoz au ales ținute all black

Am ajuns și la unele dintre cele mai sobre, dar elegante, prezențe ale serii. Andreea Berecleanu a dat dovadă, din nou, de stil și discreție, într-o ținută formată dintr-un top negru, simplu și o fustă amplă, cu volane, asimetrică, care s-a încadrat de minune în dress-code-ul stabilit.

Denise Rifai a fost puțin mai îndrăzneață, însă tot în aceeași nonculoare s-a îmbrăcat, din cap până în picioare. Ținuta ei a fost compusă dintr-o pereche de pantaloni cu inserții de piele și un corset asortat, peste care a adăugat o capă cu niște detalii din blană.

Dana Rogoz a ales și ea simplitatea, dar bine gândită. A purtat o rochie cu volane din tulle, scurtă, bine structurată, dresuri negre, iar coafura a fost ceva mai îndrăzneață.

Lidia Buble, Alina Ceușan și Misha Miller au făcut exerciții stilistice interesante

Fără îndoială, Lidia Buble a fost una dintre aparițiile neașteptate ale serii. Artista a purtat o ținută nonconformistă, prin care a dat dovadă de originalitate. O combinație interesantă, cu elemente care ne duceau cu gândul la filmul Alice în Țara Minunilor, dar și la Maria Antoaneta.

Alina Ceușan a fost una dintre vedetele care a ales, la rândul ei, simplitatea. A purtat un outfit all black, iar jacheta a fost cea care a ieșit din tipare, prin croiul interesant.

Misha Miller pare cosy, ce-i drept. A ales să poarte o rochie neagră, croșetată, peste care a adăugat un cardigan oversized.

Gala Elle a demonstrat încă o dată că atunci când vedetele sunt invitate să facă spectacol fashionistic fără limite, rezultatul este o simfonie vizuală plină de surprize. A fost o seară în care esteticul a devenit aventură, moda a devenit poveste, iar covorul roșu a fost scena perfectă pentru a arăta că avangarda nu este o tendință, ci poate fi un mindset. Nu uitați să aruncați un ochi pe GALERIA FOTO, acolo unde veți vedea și cele mai crazy look-uri ale creatorilor de conținut care au fost prezenți la eveniment.

