Ce a putut să pățească un bărbat care bea 8 energizante pe zi. Medicii trag un semnal de alarmă!

De: Andreea Stăncescu 11/12/2025 | 17:09
Ce a pățit un bărbat care a băut energizante zilnic / Sursa foto: Freepik

Un bărbat aparent sănătos a ajuns recent în atenția medicilor după ce a consumat zilnic câte opt băuturi energizante, punându-și sănătatea în pericol major. Deși astfel de produse sunt adesea privite ca soluții rapide pentru energie și concentrare, abuzul lor poate avea efecte devastatoare asupra organismului. 

Un bărbat originar din Marea Britanie s-a considerat perdect sănătos când a ajuns la spital după ce a băut nu mai puțin de opt doze de energizant în aceeași zi. Acesta a suferit un tip rar de accident vascular cerebral, localizat la nivelul talamusului, o zonă profundă a creierului, în care astfel de incidente sunt neobișnuite.

Raportul medical arată că la internare bărbatul avea o tensiune arterială extrem de ridicată, de 254/150 mmHg, un nivel periculos chiar și pentru un adult cu probleme cronice. În plus, prezenta hemipareză pe partea stângă, dificultăți de vorbire și probleme de coordonare. Deși tensiunea s-a stabilizat după ce a renunțat la energizante, simptomele neurologice nu au dispărut complet.

„Evident, nu mi-am dat seama de riscurile pe care mi le provocau băuturile energizante. Încă aveam amorțeală la mâna stângă, la degetele de la mâini, la picior și la picioare, chiar și după opt ani”, a spus bărbatul.

Sursa foto: Freepik

Specialiștii subliniază că tot mai mulți tineri și adolescenți consumă energizante fără să fie conștienți de riscuri. Un studiu din 2019 a evidențiat modificări în activitatea inimii imediat după consum. Autorii au explicat că, deși o doză obișnuită conține aproximativ 80 mg de cafeină, în unele cazuri nivelul poate depăși chiar și 500 mg. Pe lângă cafeină, ingrediente precum taurina, guarana sau ginsengul pot amplifica efectele stimulante, crescând presiunea asupra sistemului nervos și cardiac.

„Conținutul mediu declarat este de aproximativ 80 mg de cafeină per porție de 250 ml; ceaiul este de 30 mg, iar cafeaua este de 90 mg. Cu toate acestea, în unele cazuri, poate conține peste 500 mg per porție (…) Interacțiunea dintre ingrediente precum taurina, guarana, ginsengul și glucuronolactona ar putea spori efectele cofeinei, crescând riscul de accident vascular cerebral prin numeroase mecanisme”, au explicat autorii studiului.

