Acasă » Teste IQ » Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 68. Găsiți-l pe singurul diferit!

Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 68. Găsiți-l pe singurul diferit!

De: Andreea Stăncescu 11/12/2025 | 17:28
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 68. Găsiți-l pe singurul diferit!
Tu poți să rezolvi testul de logică

Provocarea de astăzi constă într-un test special: trebuie să găsești numărul 86 ascuns în imaginea de mai jos. Este un exercițiu care îți va testa atenția la detalii și viteza de reacție. Analizează cu atenție gridul plin cu numere și încearcă să-l identifici în cât mai puțin timp. Timpul contează, iar provocarea începe chiar acum!

Testele de abilități vizuale reprezintă un tip de puzzle mental care pune la încercare gândirea critică și capacitatea de rezolvare a problemelor a participanților. Aceste provocări nu sunt doar distractive, ci pot contribui și la dezvoltarea inteligenței și la creșterea concentrării. Cele mai frecvente tipuri de astfel de puzzle-uri presupun identificarea unei greșeli, descifrarea unui cod sau găsirea unui obiect ascuns în imagine.

Exersarea regulată a acestor provocări contribuie la îmbunătățirea abilităților de rezolvare a problemelor și oferă un antrenament sănătos pentru creier. Dar cât de bune sunt cu adevărat abilitățile tale vizuale?

Zodia blestemată de rune în ultimele săptămâni din 2025. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Zodia blestemată de rune în ultimele săptămâni din 2025. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

În imaginea de mai sus, vei observa un grid plin cu numere. Unul dintre ele este diferit de celelalte, iar provocarea pentru cititori este să-l identifice în doar patru secunde. Acest tip de puzzle îți testează atenția la detalii și rapiditatea de reacție, punându-te față în față cu propriile limite de concentrare.

Timpul începe acum! Analizează imaginea cu atenție și încearcă să descoperi numărul care nu se potrivește cu restul. Nu te grăbi, dar fii vigilent — diferența este subtilă și numai o privire atentă o poate revela.

Tu ai reușit să găsești numărul?

Ai reușit să-l găsești? Felicitări celor care au identificat numărul diferit! Aceasta dovedește că abilitatea ta de observație este bine dezvoltată și că mintea ta este capabilă să proceseze rapid detalii complexe. Dacă nu ai reușit să-l găsești, nu te descuraja. Provocările de acest tip sunt concepute tocmai pentru a stimula creierul și pentru a încuraja răbdarea și perseverența. Continuând să exersezi, vei observa cum atenția ta la detalii și viteza de gândire se îmbunătățesc treptat.

CITEȘTE ȘI: Cel mai tare test psihologic | Alege una dintre aceste 3 lumânări și vei afla ce fel de om ești, de fapt

Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 12 = 8

Tags:
Iți recomandăm
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Ale cui sunt urmele de pași lăsate în zăpadă?
Teste IQ
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Ale cui sunt urmele de pași lăsate în zăpadă?
Test de inteligență | Găsiți șoricelul ascuns în bucătărie, în maximum 25 de secunde!
Teste IQ
Test de inteligență | Găsiți șoricelul ascuns în bucătărie, în maximum 25 de secunde!
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale, au furat 13 tablouri și au dispărut tot agale
Mediafax
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale,...
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Gandul.ro
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem organismelor abilitate să verifice acuzațiile formulate
Mediafax
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem...
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Click.ro
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a...
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
Digi 24
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
go4it.ro
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Gandul.ro
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | De ce nu e bine să trimiți melcul după băutură
BANC | De ce nu e bine să trimiți melcul după băutură
Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit
Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit
Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit
Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit
O cunoscută influenceriță a trecut printr-un epidod halucinant, iar suspecta ar fi chiar Andreea Bostănică. ...
O cunoscută influenceriță a trecut printr-un epidod halucinant, iar suspecta ar fi chiar Andreea Bostănică. Videoclipul viral care a stârnit haos online
Cât costă o noapte de cazare, de sărbători, în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia? Condiții de 5 ...
Cât costă o noapte de cazare, de sărbători, în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia? Condiții de 5 stele și prețuri pe măsură
Ce a putut să pățească un bărbat care bea 8 energizante pe zi. Medicii trag un semnal de alarmă!
Ce a putut să pățească un bărbat care bea 8 energizante pe zi. Medicii trag un semnal de alarmă!
Vezi toate știrile
×