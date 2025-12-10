Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Găsiți șoricelul ascuns în bucătărie, în maximum 25 de secunde!

Test de inteligență | Găsiți șoricelul ascuns în bucătărie, în maximum 25 de secunde!

De: roxana tudorescu 10/12/2025 | 16:31
Test de inteligență

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Tot ce trebuie să faci este să depistezi șoricelul ascuns în această imagine! Spor la treabă!

Testele de inteligență sunt o modalitate excelentă și ideală pentru cei care doresc să își testeze nivelul IQ. Provocarea de astăzi îți va pune mintea la încercare. Trebuie să te concentrezi pe detaliile din imagine și să reușești să depistezi șoricelul ascuns. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă!

Testează-ți abilitățile de observare cu provocarea de astăzi. Majoritatea oamenilor nu găsesc șoricelul din prima încercare, însă cei cu ochii ageri se vor încăpățâna și vor rezolva acest test de inteligență. Privește cu atenție și încearcă și tu să rezolvi această provocare în 25 de secunde.

Rezolvarea testelor de inteligență nu este doar o activitate distractivă, ci ajută și la îmbunătățirea concentrării, memoriei și abilităților de rezolvare a problemelor. Fie că este vorba de a găsi ceva ascuns într-o imagine sau de a rezolva o ghicitoare inteligentă, testele IQ sunt o modalitate excelentă de a vă menține creierul activ.

Dacă nu ai reușit să găsești șoricelul ascuns, nu-i nimic. Pentru cei care încă se chinuie să găsească răspunsul, în imaginea de mai jos am încercuit animalul. Felicitările se îndreaptă către cei care au reușit să găsească șoricelul pitit bine.

REZOLVARE:

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

