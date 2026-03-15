Test IQ exclusiv pentru genii | 3-3=9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați 2 chibrituri

Duminică este despre relaxare. Totuși, v-am pregătit un test pentru a vă reîmprospăta mintea după aceste zile de repaus. Trebuie să înceapă o nouă săptămână, iar ca să fim siguri că începem munca cu mintea limpede, este timpul să facem un exercițiu de matematică. Nu este unul ușor și este nevoie de concentrare maximă pentru a găsi rezolvarea.

De obicei, acest tip de teste IQ dau bătăi de cap multora, chiar și celor pasionați de calcule. La prima vedere pare ușor, iar după ce încercați să descoperiți răspunsul, veți observa cum timpul se scurge… cam repede. Dacă ați rezolvat problema, felicitări! Iar dacă nu, nu trebuie să vă lăsați demoralizați! Nu mulți reușesc, mai ales într-un timp dat.

Mutați două chibrituri

La prima vedere nu pare mare scofală. Ulterior, după ce analizați fotografia, vă gândiți care chibrituri ar trebui mutate. Sau dacă, pur și simplu, are vreo logică testul pe care tocmai vi l-am arătat.

Exercițiul oricum dă bătăi de cap și celor mai pricepuți matematicieni. Dacă încă mai aveți răbdare, vă afișăm mai jos modul în care ar fi trebuit să faceți mutările celor două chibrituri.

Tot ce trebuia să faceți era să luați bățul de chibrit așezat vertical din componența cifrei 9 și să-l puneți tot vertical în componența cifrei 3. În ceea ce privește cel de-al doilea băț de chibrit, acțiunea era mult mai ușoară: trebuia doar să-i schimbați poziția în așa fel încât să devină din „-” un ”/”, care reprezintă semnul împărțitii. În acest fel, ecuația este corectă pentru că 9/3 =3.

Acum are logică? Bineînțeles, dar așa cum am menționat și anterior, nu trebuie să vă pierdeți încrederea în voi, ci să acordați mai multă răbdare exercițiilor de acest fel.

Ce înseamnă nivelul IQ-ului?

IQ-ul poate fi stabilit pentru orice persoană prin rezolvarea de teste de acest tip, prin rezolvarea de puzzle-uri, identificarea unor detalii din imagini cu iluzii optice și multe altele. În funcție de rezultate, IQ-ul poate fi:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

