Test IQ exclusiv pentru genii | 3-3=9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați 2 chibrituri

De: Iancu Tatiana 15/03/2026 | 16:05
Duminică este despre relaxare. Totuși, v-am pregătit un test pentru a vă reîmprospăta mintea după aceste zile de repaus. Trebuie să înceapă o nouă săptămână, iar ca să fim siguri că începem munca cu mintea limpede, este timpul să facem un exercițiu de matematică. Nu este unul ușor și este nevoie de concentrare maximă pentru a găsi rezolvarea.

De obicei, acest tip de teste IQ dau bătăi de cap multora, chiar și celor pasionați de calcule. La prima vedere pare ușor, iar după ce încercați să descoperiți răspunsul, veți observa cum timpul se scurge… cam repede. Dacă ați rezolvat problema, felicitări! Iar dacă nu, nu trebuie să vă lăsați demoralizați! Nu mulți reușesc, mai ales într-un timp dat.

Mutați două chibrituri

La prima vedere nu pare mare scofală. Ulterior, după ce analizați fotografia, vă gândiți care chibrituri ar trebui mutate. Sau dacă, pur și simplu, are vreo logică testul pe care tocmai vi l-am arătat.

Exercițiul oricum dă bătăi de cap și celor mai pricepuți matematicieni. Dacă încă mai aveți răbdare, vă afișăm mai jos modul în care ar fi trebuit să faceți mutările celor două chibrituri.

Tot ce trebuia să faceți era să luați bățul de chibrit așezat vertical din componența cifrei 9 și să-l puneți tot vertical în componența cifrei 3. În ceea ce privește cel de-al doilea băț de chibrit, acțiunea era mult mai ușoară: trebuia doar să-i schimbați poziția în așa fel încât să devină din „-” un ”/”, care reprezintă semnul împărțitii. În acest fel, ecuația este corectă pentru că 9/3 =3.

Acum are logică? Bineînțeles, dar așa cum am menționat și anterior, nu trebuie să vă pierdeți încrederea în voi, ci să acordați mai multă răbdare exercițiilor de acest fel.

Ce înseamnă nivelul IQ-ului?

IQ-ul poate fi stabilit pentru orice persoană prin rezolvarea de teste de acest tip, prin rezolvarea de puzzle-uri, identificarea unor detalii din imagini cu iluzii optice și multe altele. În funcție de rezultate, IQ-ul poate fi:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Citește și:

Test de inteligență | Rezolvați labirintul din imagine, fără să treceți de 2 ori consecutiv prin aceeași culoare

Test IQ exclusiv pentru genii | Câte pisici sunt, în total, în această iluzie optică 3D?

Iți recomandăm
Test de perspicacitate | Descoperiți numărul ascuns în această iluzie optică
Teste IQ
Test de perspicacitate | Descoperiți numărul ascuns în această iluzie optică
Test de logică | Aceste două imagini nu sunt identice, chiar dacă par. Identificați 3 diferențe în jumătate de minut!
Teste IQ
Test de logică | Aceste două imagini nu sunt identice, chiar dacă par. Identificați 3 diferențe în jumătate…
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și în cazul relațiilor stabile
Mediafax
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și...
Ultima invenție a escrocilor. Cum poți fi păcălit chiar în fața ușii prin metoda „transfer bancar”. Un bucureștean, vânzător pe OLX, a căzut în capcana întinsă: „I-am dictat IBAN-ul contului bancar, mi-a trimis pe WhatsApp o dovadă a tranzacției efectuate”
Gandul.ro
Ultima invenție a escrocilor. Cum poți fi păcălit chiar în fața ușii prin...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Adevarul
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există...
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Mediafax
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Parteneri
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Click.ro
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior...
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Digi 24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va...
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
Digi24
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce...
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
go4it.ro
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Go4Games
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Ultima invenție a escrocilor. Cum poți fi păcălit chiar în fața ușii prin metoda „transfer bancar”. Un bucureștean, vânzător pe OLX, a căzut în capcana întinsă: „I-am dictat IBAN-ul contului bancar, mi-a trimis pe WhatsApp o dovadă a tranzacției efectuate”
Gandul.ro
Ultima invenție a escrocilor. Cum poți fi păcălit chiar în fața ușii prin metoda „transfer...
Care este singurul pate vegetal sănătos din comerț, potrivit dr. Virgiliu Stroescu
Care este singurul pate vegetal sănătos din comerț, potrivit dr. Virgiliu Stroescu
O companie de cabluri electrice oferă salarii nete care ajung la 10.000 de lei. Cazarea plătită integral
O companie de cabluri electrice oferă salarii nete care ajung la 10.000 de lei. Cazarea plătită integral
Mulți pensionari români riscă să rămână fără pensie. Condiția care anulează pensia
Mulți pensionari români riscă să rămână fără pensie. Condiția care anulează pensia
Lucian Viziru, reacție după ce a fost acuzat că ar avea probleme cu alcoolul! Cum a răspuns actorul: ...
Lucian Viziru, reacție după ce a fost acuzat că ar avea probleme cu alcoolul! Cum a răspuns actorul: „În ultima vreme am început”
Gheorghe Turda, detalii inedite despre noua relație. Cine este femeia care i-a redat zâmbetul la 78 ...
Gheorghe Turda, detalii inedite despre noua relație. Cine este femeia care i-a redat zâmbetul la 78 de ani
BANC | „Mi-am înșelat femeia, părinte, dezleagă-mă!”
BANC | „Mi-am înșelat femeia, părinte, dezleagă-mă!”
Vezi toate știrile