Test IQ exclusiv pentru genii | Câte pisici sunt, în total, în această iluzie optică 3D?

Iluziile optice sunt printre cele mai interesante metode prin care îți poți antrena creierul să diferențieze realitatea fictivă de cea propriu-zisă. În acest fel, abilitățile tale de observare se dezvoltă, iar tu devii un observator desăvârșit. Dacă ești obișnuit cu testele IQ și dacă ești iubitor de pisici, astăzi îți prezentăm un joc interesant prin care trebuie să te folosești de toate forțele. Acest exercițiu face parte din categoria celor mai grele. Chiar dacă pare simplu și deloc complicat, după ce arunci o privire asupra imaginii o să vezi că, de fapt, te-ai înșelat. Haide să vedem cât de atent ești!

Regulile sunt simple: îți pui cronometrul să sune după un timp dat și tu ne spui dacă ai trecut de această provocare de concentrare. Te-am avertizat dinainte, trebuie să lași tot ce faci și să acorzi o atenție deosebită, dacă vrei să te încadrezi în 23 de secunde! Poate pare chiar un interval mare, dar odată ce analizezi fotografia, vei simți presiunea clipelor care se scurg. Și chiar dacă nu te încadrezi în timp, mai încerci o dată! Doar așa îți poți exersa vigilența mentală.

Unde sunt pisicile?

În primul rând, trebuie să știi că acel organ, care arată ca o nucă, este foarte ușor de păcălit. Tototdată, ar trebui să știi și procesul prin care funcționează toată treaba cu iluziile optice. Deci, cel mai important de reținut este faptul că lumina care intră în ochi este transformată în semnale, iar mai apoi creierul le transformă în imagini, în funcție de informațiile prezente deja, dar și de context. Mai pe scurt, iluziile optice îți arată cât de repede este prioritizată viteza cu care sunt identificate informațiile vizuale. În fine, ideea este că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu te încadrezi în cele maximum 23 de secunde și că nu, nu ai probleme oftalmologice! Prin antrenament totul se rezolvă. Mult succes!

Imaginea arată ca un labirint, iar ce contribuie la formarea lui sunt scările. Din cauza faptului că se unesc și își schimbă direcția, se creează un efect de iluzie optică. Câte pisici ai reușit să identifici în mai puțin de 23 de secunde? Unele sunt pe scări, altele pe podea, iar în total sunt 5 pisici. Dacă ai excelat, felicitări! Dacă nu, este în regulă! Chiar și cei mai buni la acest tip de teste ajung să se piardă când trebuie să rezolve o astfel de problemă. Poți trimite acest test și prietenilor tăi și să aștepți să vezi care dintre ei este un observator mai bun!

Citește și:

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 7 + 1 = 0

TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 917