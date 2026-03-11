Cu câți euro a fost remunerat eliminatul Sergiu Călifar, de către Pro TV, pentru cele 10 săptămâni la Desafio

Sergiu Califăr părăsește competiția Desafío: Aventura nu doar cu o experiență intensă, ci și cu o sumă considerabilă de bani câștigată în timpul participării. El a pierdut proba decisivă împotriva Lenei și a plecat din concurs împăcat cu parcursul său și mândru de tot ce a trăit în junglă.

Sergiu Califăr a fost învins de Lena într-o confruntare tensionată, în care ambii concurenți au fost foarte aproape de victorie. Chiar dacă a fost eliminat, acesta a părăsit competiția cu fruntea sus și cu sentimentul că experiența trăită l-a schimbat.

După eliminare, el a mărturisit că participarea la show l-a ajutat să își depășească temerile și să privească greșelile ca pe lecții importante. Pentru el, aventura a fost o oportunitate de a se descoperi și de a se bucura de fiecare provocare. Înainte de plecare, Sergiu Călifat a făcut și un gest de prietenie, oferindu-i lui Dumbo suma de 1.500 de euro pe care o avea în emisiune.

„Am învățat să e okay să greșești și chiar e okay. Am învățat să nu mai joc cu frică. M-am bucurat de jocul ăsta pentru mine. Eu sunt un creator al frumosului și sper ca măcar să inspir designerii de interior și athitecții și atât timp cât noi credem în noi, este doar o etapă pe care trebuie să o luăm fix așa cum ne vine în viață. Dacă pot să pun zâmbetul pe buze sau să dau o stare de bine, pe mine mă mulțumește enorm. Sper să las multă energie, să las zâmbete pe buze, să-și aducă aminte de toate copilărismele pe care le-am făcut”, a spus Segiu Califăr după eliminarea de la Desafio.

Câți bani a primit Sergiu Călifar

Participarea sa la show i-a adus și un câștig financiar important: 1.500 de euro pentru fiecare etapă petrecută în competiție. Cum a rezistat 10 săptămâni, acesta a plecat acasă cu aproximativ 15.000 de euro.

Sergiu a făcut parte din echipa „Norocoșii”, iar în viața de zi cu zi este cunoscut ca antreprenor în domeniul designului interior, conducând una dintre cele mai mari firme de profil din România. De-a lungul competiției, a încercat să rămână pozitiv și a aducă bucurie colegilor săi de echipă pentru a face față mai ușor tensiunilor.

Pe lângă experiența intensă din concurs, Sergiu a recunoscut că cel mai greu i-a fost să stea departe de persoana iubită. În cei șapte ani de relație, cei doi nu au fost separați niciodată mai mult de câteva zile, iar dorul de casă a fost una dintre cele mai mari provocări ale aventurii.

