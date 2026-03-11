Vești noi despre creșterea pensiilor. Guvernul a publicat bugetul pe anul 2026

Guvernul a transmis informații cu privire la bugetul acordat pentru anul 2026. S-a discutat problema pensiilor, iar Parlamentul va oferi un ajutor bătrânilor și vor primi 800 de lei în plus la pensie. Totuși, nu toți pensionarii din România vor avea parte de sume mai mari, regulile se aplică doar pentru o categorie dintre aceștia. Un partid s-a opus acestei prevederi, doar că ulterior s-a răzgândit. Motivul a fost legat de solicitările pe care le formulase în urmă cu puțin timp.

Pensionarii care primesc pensii sub 2.000 de lei vor primi un ajutor la pensie de 800 de lei, care va fi virat în două tranșe. Aceștia vor primi sprijinul în cele mai importante sărbători din an, de Crăciun și de Paște. PSD a propus în ianuarie ca unora dintre cei cu drept de pensie să li se acorde, în funcție de venituri, sume diferite de bani. Ieri, după publicarea bugetului, chiar dacă s-a opus, PSD a renunțat la exigențele menționate acum ceva timp.

Bugetul pensionarilor

Ministerul Finanțelor a publicat marți, 10 martie, legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru acest an. Această lege vizează cheltuielile, veniturile și regulile pentru acordarea pensiilor și altor drepturi sociale pentru anul următor. Conform legii, în anul 2026 bugetul pentru pensii însumează 158.74 miliarde de lei din cel pentru acordarea creditelor bugetare. În acest fel, pensionarilor care au un venit mai mic decât 2.000 de lei lunar, li se va acorda 800 de lei în două tranșe, de Crăciun și de Paște.

Propunerile PSD vizau ca 900.000 de pensionari cu pensii cuprinse între 2.000 de lei și 3.000 de lei să primească 600 de lei. Cei 1.350.000 de seniori care primeau o valoare de până la 1.500 de lei ar fi primit în plus 1.000 de lei, tot în două tranșe, iar 670.000 de bătrâni cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei ar fi încasat 800 de lei.

Înțelegem nevoia economiilor la buget, dar înțelegem și nevoia de solidaritate socială și nevoia de a compensa anumite categorii sociale, a declarat în luna ianuarie ministrul Muncii, Florin Manole în timpul unei ședințe pe tema bugetului din acest an.

