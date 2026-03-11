Dan Negru, mesaj tranșant despre scumpirea carburanților: „Nu e paradox, e fiscalitate românească”

Creșterea prețului la benzină și motorină continuă să fie una dintre cele mai sensibile probleme pentru șoferii din România, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Dan Negru a atras atenția asupra impactului fiscalității și al politicilor guvernamentale asupra sumelor plătite la pompă. Acesta a făcut o comparație cu statele vecine unde prețul pentru benzină și motorină a rămas scăzut.

Dan Negru a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, unde și-a exprimat dezamăgirea. Cu toate că sursele oficiale au transmis că majorările țin de contextul internațional, precum războiul din est, acestea nu sunt suficiente pentru a înțelege situația actuală.

Prezentatorul subliniază că prețurile la carburant au crescut și în perioade în care nu exista niciun conflict militar, iar costul petrolului era mult mai mic pe piețele internaționale.

Mesajul lui Dan Negru după ce s-a scumpit carburantul

El atrage atenția că aproape 60% din prețul unui litru reprezintă taxe și accize, ceea ce înseamnă că mare parte din suma plătită de șoferi ajunge direct la bugetul statului. Comparativ, alte țări din regiune, precum Ungaria sau Croația, au adoptat măsuri precum plafonarea prețurilor pentru a proteja consumatorii, în timp ce în state ca Moldova sau Bulgaria prețurile rămân mai accesibile, chiar fără influența contextului internațional.

Tema fiscalității în prețul carburanților a fost discutată frecvent în România, iar experții atrag atenția că pe lângă costul petrolului și al rafinării, taxele precum TVA și accizele contribuie semnificativ la suma finală plătită la pompă.

„Sursele oficiale mă anunță zilnic că benzina se scumpește din cauza războiului. Când nu era război și barilul era jos, la noi tot în sus se ducea prețul. Oricare era la putere! Am alimentat azi mai întâi bugetul de stat și abia apoi mașina mea. Pentru că aproape 60% din prețul unui litru se duce la stat. Nu e paradox, e fiscalitate românească: mai mult de jumătate din litrul de benzină înseamnă taxe și accize. Azi noapte ungurii au plafonat prețul la carburanți. Au făcut-o și croații. Moldovenii n-au aflat încă de război și la ei carburanții sunt mai ieftini. La fel și la bulgari! Treaba statului e să găsească liniște în furtună. De asta eu la toate mitingurile românești aș scrie pe pancarte vorba lui Marin Preda: „Datoria oamenilor luminați dintr-o țară e să-i ajute pe cei din mijlocul cărora au ieșit”, a scris Dan Negru pe Facebook.

