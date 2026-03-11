Acasă » Știri » Dan Negru, mesaj tranșant despre scumpirea carburanților: „Nu e paradox, e fiscalitate românească”

Dan Negru, mesaj tranșant despre scumpirea carburanților: „Nu e paradox, e fiscalitate românească”

De: Andreea Stăncescu 11/03/2026 | 11:06
Dan Negru, mesaj tranșant despre scumpirea carburanților: „Nu e paradox, e fiscalitate românească”
Ce a spus Dan Negru despre prețurile la carburant / Sursa foto: Social media

Creșterea prețului la benzină și motorină continuă să fie una dintre cele mai sensibile probleme pentru șoferii din România, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Dan Negru a atras atenția asupra impactului fiscalității și al politicilor guvernamentale asupra sumelor plătite la pompă. Acesta a făcut o comparație cu statele vecine unde prețul pentru benzină și motorină a rămas scăzut. 

Dan Negru a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, unde și-a exprimat dezamăgirea. Cu toate că sursele oficiale au transmis că majorările țin de contextul internațional, precum războiul din est, acestea nu sunt suficiente pentru a înțelege situația actuală.

Prezentatorul subliniază că prețurile la carburant au crescut și în perioade în care nu exista niciun conflict militar, iar costul petrolului era mult mai mic pe piețele internaționale.

Sursa foto: Social media

Mesajul lui Dan Negru după ce s-a scumpit carburantul

El atrage atenția că aproape 60% din prețul unui litru reprezintă taxe și accize, ceea ce înseamnă că mare parte din suma plătită de șoferi ajunge direct la bugetul statului. Comparativ, alte țări din regiune, precum Ungaria sau Croația, au adoptat măsuri precum plafonarea prețurilor pentru a proteja consumatorii, în timp ce în state ca Moldova sau Bulgaria prețurile rămân mai accesibile, chiar fără influența contextului internațional.

Tema fiscalității în prețul carburanților a fost discutată frecvent în România, iar experții atrag atenția că pe lângă costul petrolului și al rafinării, taxele precum TVA și accizele contribuie semnificativ la suma finală plătită la pompă.

„Sursele oficiale mă anunță zilnic că benzina se scumpește din cauza războiului. Când nu era război și barilul era jos, la noi tot în sus se ducea prețul. Oricare era la putere! Am alimentat azi mai întâi bugetul de stat și abia apoi mașina mea. Pentru că aproape 60% din prețul unui litru se duce la stat. Nu e paradox, e fiscalitate românească: mai mult de jumătate din litrul de benzină înseamnă taxe și accize. Azi noapte ungurii au plafonat prețul la carburanți.

Au făcut-o și croații. Moldovenii n-au aflat încă de război și la ei carburanții sunt mai ieftini. La fel și la bulgari! Treaba statului e să găsească liniște în furtună. De asta eu la toate mitingurile românești aș scrie pe pancarte vorba lui Marin Preda: „Datoria oamenilor luminați dintr-o țară e să-i ajute pe cei din mijlocul cărora au ieșit”, a scris Dan Negru pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Artistul din România care îl „enervează” pe Dan Negru: „Să lanseze mai puține hituri, că ai mei copii doar asta ascultă”

Dan Negru a răbufnit după ce a vizitat un loc istoric din apropierea Castelului Bran: ”Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie, pe toate le găsești aici”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce nu s-a văzut la TV despre Adrian Kaan la Survivor. Concurentul povestește momentele grele și scandalurile din culisele competiției
Știri
Ce nu s-a văzut la TV despre Adrian Kaan la Survivor. Concurentul povestește momentele grele și scandalurile din…
Un șofer a stat prea mult la spălătoria auto și a plătit scump. Amenda primită a ajuns la 360 de euro
Știri
Un șofer a stat prea mult la spălătoria auto și a plătit scump. Amenda primită a ajuns la…
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex în văzul clienţilor înmărmuriţi dintr-un club
Adevarul
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex...
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane
Digi24
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova...
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Click.ro
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de...
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
Digi 24
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Adio C-Neo, bun venit Striker! Noul model Dacia apare pentru prima dată fără camuflaj
Promotor.ro
Adio C-Neo, bun venit Striker! Noul model Dacia apare pentru prima dată fără camuflaj
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Gadgetul de la Lidl care te ajută să slăbești sănătos: Costă doar 179 de lei
go4it.ro
Gadgetul de la Lidl care te ajută să slăbești sănătos: Costă doar 179 de lei
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a făcut, de fapt, Dorian Popa în Japonia. Adevărul despre escapada influencerului: „Nu a fost ...
Ce a făcut, de fapt, Dorian Popa în Japonia. Adevărul despre escapada influencerului: „Nu a fost o vacanță”
Ce nu s-a văzut la TV despre Adrian Kaan la Survivor. Concurentul povestește momentele grele și scandalurile ...
Ce nu s-a văzut la TV despre Adrian Kaan la Survivor. Concurentul povestește momentele grele și scandalurile din culisele competiției
Un șofer a stat prea mult la spălătoria auto și a plătit scump. Amenda primită a ajuns la 360 de ...
Un șofer a stat prea mult la spălătoria auto și a plătit scump. Amenda primită a ajuns la 360 de euro
Val de concedieri într-o industrie cunoscută. O companie restructurează 50.000 de locuri de muncă
Val de concedieri într-o industrie cunoscută. O companie restructurează 50.000 de locuri de muncă
Cum reușește Dana Săvuică să fie în formă la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit rutina care ...
Cum reușește Dana Săvuică să fie în formă la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit rutina care îi menține tinerețea
Metodă nouă de înșelătorie în București. O femeie a fost lăsată fără 14.000 de lei după ce ...
Metodă nouă de înșelătorie în București. O femeie a fost lăsată fără 14.000 de lei după ce doi escroci s-au prezentat ca angajați ai Casei de Pensii
Vezi toate știrile