Cum arată Chuck Norris la 86 de ani. Actorul legendar din „Walker, polițist texan”, iubit de milioane de români, încă boxează!

Pe 10 martie, celebrul actor Chuck Norris a împlinit onorabila vârstă de 86 de ani. Cu această ocazie, a publicat un clip video pe contul său de Instagram, în care le arată fanilor că idolul lor este încă într-o formă fizică foarte bună. Actorul este cunoscut pentru numeroasele sale filme de acțiune, în care și-a demonstrat măiestria în artele marțiale.

Celebrul actor din serialul „Walker, Texas Ranger”, pe care România l-a urmărit în anii ’90 la PRO TV, este albit de trecerea anilor, dar forma sa fizică este în continuare bună. Pe numele său real Carlos Ray Norris, luptătorul ține legătura constant cu fanii lui prin intermediul rețelelor sociale.

Cum arată Chuck Norris la 86 de ani

Cu ocazia aniversării a 86 de ani, Chuck Norris a împărtășit cu fanii lui câteva gânduri bune, dar și un clip în care încă boxează. Celebrul iubitor și practicant de arte marțiale este recunoscător pentru că a avut un an bun, pentru sănătatea pe care o are și faptul că încă poate face ceea ce iubește.

„Nu îmbătrânesc. Evoluez. Astăzi împlinesc 86 de ani! Nimic nu se compară cu puțină mișcare într-o zi însorită pentru a te simți mai tânăr. Sunt recunoscător pentru încă un an, pentru sănătatea bună și pentru șansa de a continua să fac ceea ce iubesc. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți cei mai buni fani din lume. Sprijinul vostru de-a lungul anilor a însemnat mai mult pentru mine decât vă puteți imagina. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, este mesajul pe care actorul l-a publicat.

Cine este Chuck Norris

Carlos Ray Norris s‑a născut la 10 martie 1940 în orașul Ryan, din statul american Oklahoma. Tatăl său, care avea probleme cu alcoolul, a fost instalator și mama sa o profesoară respectată. Actorul a mai avut un frate și o soră, cu care a împărțit greutățile vieții. Familia – cu rădăcini amerindiene și irlandeze – a avut probleme financiare de-a lungul anilor și a fost nevoită să se mute des.

Cu toate astea, Chuck Norris a fost un copil exemplar. Când acesta avea 16 ani, mama lui a decis să intenteze divorț și să se mute în California. Wilma Norris a fost sprijinul esențial de care actorul a beneficiat de-a lungul vieții.

Lui Chuck Norris i-a plăcut sportul încă din copilărie. A jucat baseball, fotbal american și a practicat boxul. După ce a terminat liceul, s-a angajat ca șofer și instalator.

„Nu am fost nici cel mai rapid, nici cel mai puternic. Dar am învățat că perseverența poate compensa multe lipsuri”, spunea actorul.

Chuck Norris și iubirea pentru artele marțiale

La vârsta de 18 ani, în 1958, Carlos Ray Norris s-a înrolat în armată, unde s-a ales cu porecla „Chuck”. A fost polițist militar în forțele aeriene și, la baza Osan Air din Coreea de Sud, s-a îndrăgostit de artele marțiale. Primul stil pe care a început să îl practice a fost Tang Soo Do, apoi au urmat Taekwondo, Judo și Ju-Jitsu. Atunci și-a descoperit, cu adevărat, drumul în viață.

În 1962, a părăsit armata și a decis să se dedice în întregime artelor marțiale. Și-a deschis primul studio de antrenament și a început să concureze la karate. A avut parte de eșecuri la început, dar nu s-a lăsat descurajat. Disciplina și perseverența l-au ajutat să cunoască succesul de care încă se bucură.

Chuck Norris a câștigat titlul de campion mondial la karate în 1968 și, timp de șase ani consecutivi, a reușit să și-l apere. A ajuns să dețină centuri negre în cinci arte marțiale diferite, inclusiv gradul 8 dan în Taekwondo. Acesta a creat și două sisteme proprii – American Tang Soo Do și Chun Kuk Do. Actorul mai deține și „tripla coroană” a karate‑ului și premiul „Luptătorul anului”.

„Artele marțiale nu te învață doar să lupți. Te învață să îți controlezi slăbiciunile și să devii cea mai bună versiune a ta. Aceste sisteme s‑au dezvoltat de‑a lungul anilor și au fost transmise elevilor mei”, spune Norris, potrivit Profimedia.

Chuck Norris a fost prieten cu Bruce Lee

În 1968, Chuck Norris și-a făcut debutul în cinematografie alături de celebrul actor Bruce Lee în „The Wrecking Crew”. Succesul real a venit în 1072, când a apărut în „The Way of the Dragon”. Cum era de așteptat, talentul și stilurile de luptă l-au făcut un actor de valoare în America, reușind să apară în peste 50 de filme și seriale de acțiune.

Pentru ca tranziția de la sport la film să fie cât mai reușită, Chuck a urmat cursuri de artă dramatică la MGM Studio în 1974. Acestea l-au ajutat să devină un actor și mai bun, reușind să obțină rolul în filmele:

„Disparut în misiune” și continuările sale „Operațiunea Delta Force” „Lupul singuratic” „Orașul fantomă” „Asasinul mafiei” „Invazia Americii” „Misiune pentru președinte” „Răzbunarea lui Logan”

La vârsta de 34 de ani, Chuck Norris deținea 32 de școli de karate și era căutat de sute de oameni. Printre elevii săi s-au numărat și vedete ca Steve McQueen, Priscilla Presley, Bob Barker și Donny Osmond.

„Aceste celebrități lăudau stilul meu de predare și subliniau răbdarea, hotărârea și capacitatea mea de a transmite lecții de viață”, spune Norris.

Serialul „Walker, polițist texan” rămâne iconic

Cel mai cunoscut serial al său, pe care românii l-au îndrăgit la nebunie, rămâne „Walker, polițist texan”. Producția a fost realizată între anii 1993 și 2001, fiind difuzată în România de PRO TV între 1990 și anii 2000, apoi reluat ulterior de alte posturi TV în 2020.

Actorul a interpretat rolul lui Cordell Walker, un polițist texan care devine reperul integrității și al curajului. Acesta avea un cod moral solid, pe care nu l-a încălcat pentru nimeni, și un stil de luptă imbatabil. Rolul l-a transformat pe Chuck Norris într-un model pentru generații întregi.

„Am vrut ca personajul meu să arate că adevărata putere vine din integritate și disciplină”, spunea actorul despre acest rol.

Chuck Norris, un autor de excepție

Pentru că a iubit enorm artele marțiale, actorul și-a dedicat timpul și scrisului. Acesta a publicat cărți despre artele marțiale, în care vorbește despre viața sa, experiența acumulată ca luptător, principiile succesului și filosofia sa de viață.

Chuck Norris a fost căsătorit de două ori

Primul mariaj al lui Chuck Norris a fost pe când avea doar 18 ani. S-a căsătorit cu iubita sa din liceu, Dianne Kay Holechek, și a rezistat împreună timp de 30 de ani. Cei doi s-au despărțit în anul 1988 și au divorțat oficial un an mai târziu. Cei doi au avut împreună doi băieți – Mike și Eric.

Al doilea mariaj a fost cu modelul Gena O’Kelley, care era cu 23 de ani mai tânără decât el. Cei doi s-au căsătorit în 1998, la un an după ce s-au cunoscut, și au avut împreună gemeni – un fiu pe nume Dakota și o fiică pe nume Danilee.

În timpul serviciului în forțele aeriene din California, Chuck Norris a avut o relație cu o femeie pe nume Johanna. Aceasta nu știa că este căsătorit și a născut o fiică pe nume Dina. Actorul și-a cunoscut fiica din afara căsătoriei abia când aceasta avea 28 de ani, în 1962. Fanii au aflat despre existența fetei în 2004, în memoriile sale „Against All Odds: My Story”.

„Sunt mândru de drumul meu în viață și mă simt împlinit”, spune legendarul luptător.

Ce avere are Chuck Norris

Actorul în vârstă de 86 de ani are o avere estimată la aprox. 70 de milioane de dolari. Cea mai mare parte a averii a fost obținută în urma succesului pe care serialul „Walker, polițist texan” l-a avut – actorul a fost plătit cu 350.000 de dolari per episod. Restul banilor provin din școlile de arte marțiale deținute și investițiile făcute.

Dar, pentru el, succesul real nu constă în bani, ci în impactul pozitiv asupra celor din jur.

„Succesul adevărat nu înseamnă cât de faimos ajugi, ci cât de mult bine reușești să faci în jurul tău.”

Chuck Norris, subiectul multor glume pe internet

Datorită faptului că era invincibil în luptele din filme și în cariera de sportiv, Chuck Norris a devenit subiectul multor glume pe internet. Fanii au transformat admirația pentru devotamentul și disciplina lui în replici haioase care sunt în continuare de efect.

„Când Chuck Norris intră într-o cameră, nu aprinde lumina — el stinge întunericul.” „Nu există teoria evoluției — doar o listă de ființe pe care Chuck Norris le lasă să trăiască.” „Legenda spune că, odată, l-a mușcat o cobră — iar câteva zile mai târziu a murit cobra.” „Atunci când Omul Negru merge la culcare, verifică dulapul să nu fie ascuns Chuck Norris.” „Chuck Norris nu citește cărți. Se uită la ele până când obține informațiile pe care le dorește.” „Spațiul cosmic există deoarece îi este frică să fie pe aceeași planetă cu Chuck Norris.” „Chuck Norris nu doarme. El așteaptă.” „Chuck Norris a numărat până la infinit — de două ori.” „Când Chuck Norris face o flotare, el împinge în jos Pământul.” „Chuck Norris este atât de rapid încât poate alerga în jurul lumii și să se lovească singur cu pumnul în ceafă.” „Mâna lui Chuck Norris este singura mână care poate învinge un Royal Flush.” „Chuck Norris poate duce un cal la apă și poate să o bea el.” „Chuck Norris nu poartă ceas. El decide cât e ceasul.” „Chuck Norris poate trânti o ușă turnantă.” „Dacă tu ai cinci dolari și Chuck Norris are cinci dolari, Chuck Norris are mai mulți bani decât tine.” „Nu există nicio tastă «Ctrl» pe calculatorul lui Chuck Norris. Chuck Norris este controlul.” „Apple îl plătește pe Chuck Norris cu 99 de cenți de fiecare dată când ascultă o melodie.” „Chuck Norris poate strănuta cu ochii deschiși.”

