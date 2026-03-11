Acasă » Exclusiv » Ce a făcut, de fapt, Dorian Popa în Japonia. Adevărul despre escapada influencerului: „Nu a fost o vacanță”

De: Georgiana Ionita 11/03/2026 | 13:12
Ce a făcut, de fapt, Dorian Popa în Japonia. Adevărul despre escapada influencerului: „Nu a fost o vacanță"
Dorian Popa s-a întors recent din Japonia, iar imaginile spectaculoase postate pe rețelele sociale i-au făcut pe mulți să creadă că artistul a fost într-o vacanță exotică. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, influencerul a povestit ce a făcut în această perioadă în Asia.

Dorian Popa nu mai este de mult doar un artist sau o prezență TV. În ultimii ani, el a devenit unul dintre cei mai urmăriți vloggeri din România, cu milioane de abonați pe YouTube și o comunitate uriașă pe rețelele sociale. Conținutul său online, de la vloguri din viața de zi cu zi până la proiecte speciale și colaborări cu branduri, i-a adus venituri consistente, artistul recunoscând în mai multe rânduri că a câștigat milioane de euro din activitatea din online.

Dorian Popa: „Nu a fost o vacanță”

Mai mult, Dorian Popa a început, în urmă cu aproximativ șase ani, să includă în proiectele sale și content de travel. Mai precis, de două ori pe an, influencerul pleacă în diferite colțuri ale lumii pentru a filma episoade speciale pentru canalul său de YouTube, în care explorează cultura locală, gastronomia și experiențele specifice fiecărei destinații.

Cea mai recentă astfel de aventură l-a dus tocmai în Japonia, unde a filmat o serie de materiale pentru urmăritorii săi. Deși imaginile din Asia au părut, pentru mulți dintre fani, o vacanță exotică, realitatea din spatele camerelor a fost cu totul alta. Dorian Popa spune că programul a fost unul intens, iar deplasarea a fost mai degrabă o adevărată muncă de teren, cu multe ore de filmare și documentare.

„Sunt atât de fericit că am revenit acasă și am găsit, în sfârșit, vreme bună. Sper să nu se mai întoarcă peste noi viforul și zăpezile. Și mă bucur că a venit și primăvara, pentru că eu sunt de părere că o vreme bună, așa cum noi avem noroc să avem în România, adică toate cele patru anotimpuri, o vreme bună după un anotimp de iarnă și cu ploi și cu vreme urâtă, este extrem de bună, în primul rând pentru oameni și, în al doilea rând, pentru productivitatea oamenilor.

Mă bucur că m-am reîntors și că mi-am revăzut familia și oamenii dragi și că m-am întors și de o sărbătoare așa frumoasă. În aceeași ordine de idei, mă bucur că am putut să fac și treabă bună în Japonia și m-am întors cu foarte multe materiale filmate, pentru că voiam să vă spun că nu a fost o vacanță.

Eu fac content de travel de vreo șase ani de zile. Undeva de două ori pe an plec în diferite țări și documentez cultura din țările respective, mâncarea, tot ceea ce ține de locurile în care merg și sunt bucuros că seria „La ghici pe aici” din Japonia merge foarte bine. Oamenii se uită pe canalul meu de YouTube, se distrează și arată interes pentru materialele filmate, ceea ce pentru mine este o mare realizare.

M-am întors acasă sâmbătă noapte, n-am răsuflat bine duminică cât am stat cu familia la un grătar și deja m-am pus pe treabă. Suntem pe traseu să facem ce avem de făcut acasă în țară și mulțumesc lui Dumnezeu că avem ocazia să îmbinăm utilul cu plăcutul și putem să ne simțim bine și să facem content și plimbându-ne, pentru că este atât de frumos să vezi lumea asta pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Aștept cu nerăbdare să văd ce provocări noi îmi aduce anul 2026, care, obiectiv vorbind din punct de vedere economic, abia acum se dezgheață, cu ghilimelele de rigoare, și începe în forță”, a declarat Dorian Popa pentru CANCAN.RO.

Pe conturile sale de Social Media, influencerul a postat deja o serie de clipuri în care are parte de diverse aventuri, de la partea de gastronomie, în care testează diverse preparate locale, până la adrenalină pură, când are parte de tot felul de peripeții alături de bunul său prieten Snikuletz. 

