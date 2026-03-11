Acasă » Știri » Cum să fii pregătit în caz de război. Lista de alimente pentru situații de urgență

Cum să fii pregătit în caz de război. Lista de alimente pentru situații de urgență

De: Andreea Stăncescu 11/03/2026 | 14:47
Ce alimente să ai în casă în caz de război / Sursa foto: Freepik

În contextul crizelor internaționale și al conflictelor, este important să fim pregătiți pentru situații de urgență. Atacurile recente din Orientul Mijlociu au demonstrat cât de rapid se poate schimba viața, iar oamenii au realizat cât de esențial este să ai provizii suficiente acasă.

Pentru a face față unei situații extreme, precum un război sau o întrerupere a aprovizionării, este recomandat să ai la îndemână alimente cu termen lung de valabilitate și care oferă energie.

Ce alimente să ai în casă

Produsele de bază precum orezul, fasolea, lintea, pastele, făina sau noodles instant sunt ideale pentru astfel de momente. Acestea pot fi păstrate luni sau chiar ani, oferind suficiente calorii pentru a-ți menține energia. În cămară este util să ai și cartofi, ceapă, arpacaș, ulei sau conserve de carne și pește, care pot rezista între doi și cinci ani.

Pentru aport rapid de energie, poți include tortillas, piureuri instant, cereale sau granola. Fructele și legumele confiate sau deshidratate sunt și ele importante, deoarece aduc vitamine și minerale și se păstrează mult timp. Batoanele proteice și alte gustări ambalate sunt utile dacă ești nevoit să te deplasezi sau să stai mai mult timp într-un spațiu limitat.

Sursa foto: Freepik

Apa potabilă trebuie să fie prioritară. Apa minerală, datorită conținutului de minerale, și bidoanele cu apă plată pentru gătit sunt esențiale. La acestea se adaugă produse de bază precum sare, zahăr, miere și ulei. Ceaiul și cafeaua nu trebuie să lipsească, iar cei care doresc pot păstra și dulciuri precum biscuiți sau ciocolată pentru moral și energie.

Pregătirea unui dulap cu astfel de provizii nu înseamnă panică, ci siguranță și liniște sufletească pentru viitor.. O gospodărie bine aprovizionată poate face diferența într-o situație de criză, asigurându-ți atât hrană, cât și hidratare și energie pentru a trece peste momente dificile.

