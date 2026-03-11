Acasă » Știri » Rețeta de mâncărică de urzici a unui călugăr de la mănăstire. Preparatul de post făcut din doar câteva ingrediente

Rețeta de mâncărică de urzici a unui călugăr de la mănăstire. Preparatul de post făcut din doar câteva ingrediente

De: Denisa Crăciun 11/03/2026 | 15:59
Rețeta de mâncărică de urzici a unui călugăr de la mănăstire. Preparatul de post făcut din doar câteva ingrediente
Călugărul bucătar Efrem Băndărică a prezentat rețeta lui de mâncărică de urzici. Mâncarea are multe beneficii pentru sănătate, iar gustul este delicios. Preparatul este potrivit pentru cei care țin post.

Efrem Băndărică este celebru pentru rețetele pe care le arată în mediul online. El este călugăr la Mănăstirea Dervent și realizează preparate bazate pe alimente cât mai sănătoase și naturale.

De această dată, bărbatul a venit cu o nouă rețetă inedită. Alimentul principal folosit este urzica, care este bogată în vitamine și este cea mai potrivită să fie consumată primăvara. El a făcut mâncarea după metode tradiționale, ceea ce o face să fie și mai gustoasă.

De ce ingrediente ai nevoie pentru mâncarea de urzici

Urzica este cu adevărat un aliment care conține multe vitamine. Este una dintre cele mai sănătoase plante și este considerată un medicament din natură. Totodată, este folosită de ani de zile, în special primăvara, atunci când apare. Din acest motiv, bucătarul călugăr a ales să facă o rețetă specială cu ajutorul ei și a altor ingrediente.

Mâncarea pe care a făcut-o Efrem este potrivită pentru persoanele care țin post în această perioadă pentru că, adesea, în Postul Paștelui, urzica este de bază pentru români. Pentru această rețetă, Efrem a spus că a folosit aproximativ 500 de grame sau 1 kg de urzici proaspete, patru linguri de ulei, una sau două linguri de făină, trei sau patru căței de usturoi, sare, piper negru și câteva linguri din apa în care au fiert urzicile.

Cum se prepară mâncarea

Pentru a face această rețetă urzicile trebuie alese cu grijă, iar firele uscate sau care au impurități trebuie curățate. Ele trebuie curățate bine și lăsate în apă să se scurgă bine.

Se pune apă la fiert într-un vas și se adaugă puțină sare. Când apa începe să clocotească, se adaugă urzicile. Se fierb cel mult 10 minute, în funcție de cantitate, a spus el.

După acest proces, zeama se păstrează, iar ele trebuie tocate până se obține o pastă fină. Ulterior se adaugă treptat apă până o să dea în clocot. Un alt pas este prepararea unui răntaș făcut din făină și se adaugă la urzici pentru a-i oferi consistență. La final se adaugă condimente după gust și trebuie lăsată să se odihnească 10 minute, iar apoi poate fi servită cu mămăligă.

