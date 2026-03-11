Acasă » Știri » Chiftele de hrișcă cu ceapă, usturoi și boia dulce. Rețeta de post a părintelui Mina de la Mânăstirea Botoș

De: Paul Hangerli 11/03/2026 | 07:30
Chiftele de hrișcă, sursa- captură social media Trinitas

În bucătăria mănăstirilor, rețetele simple devin adevărate lecții despre cumpătare, răbdare și bucuria lucrurilor făcute cu grijă. Părintele Mina de la Mănăstirea Botoș pregătește adesea chiftele de hrișcă, o mâncare de post hrănitoare și gustoasă, care arată că ingredientele simple pot da naștere unor preparate deosebite.

Hrișca, bogată în nutrienți și apreciată în bucătăria monahală, devine baza unor chiftele aromate, cu textură delicată și gust plin. Chiftelele de hrișcă pregătite de părintele Mina, cu gustul lor inconfundabil, sunt o explozie de savoare naturală, cu o textură delicată și o aromă îmbietoare.

Cum faci chiftele de hrișcă cu ceapă

Pe lângă acest gust delicios, hrișca ne oferă și o bogată sursă de nutrienți esențiali pentru sănătatea noastră. Este o opțiune populară nu doar pentru vegani, ci și pentru cei care doresc să aibă un meniu diversificat sau să evite glutenul.

Ingrediente pentru chiftele de hrișcă:

  • 300 g hrișcă
  • 2 cepe mari
  • 2 roșii mari
  • 150–200 g pesmet
  • 100 g făină de grâu
  • 2 căpățâni usturoi
  • 1–2 lingurițe sare
  • 1 linguriță piper negru
  • 1 linguriță boia de ardei dulce

Cum fierbi hrișca

Spală bine cele 300 g de hrișcă în apă rece. Pune-le la fiert în aproximativ 600 ml apă cu puțină sare. Fierbe-le timp de 15–20 de minute, până când boabele devin moi și apa este complet absorbită. După ce s-au fiert, lasă hrișca să se răcească complet. Dacă este prea umedă, mai las-o câteva minute să se zvânte.

Mod de preparare

Părintele Mina, sursa- captură social media Trinitas

Curăță și toacă cele două cepe foarte mărunt. Pentru un gust mai bogat, le poți căli 3–4 minute într-o tigaie cu puțin ulei, până devin ușor aurii.

Roșiile se taie cuburi mici sau se pot da prin răzătoare. Dacă sunt foarte zemoase, este bine să le scurgi puțin pentru a nu face compoziția prea moale.

Curăță usturoiul din cele două căpățâni și zdrobește-l sau toacă-l foarte fin.

Prepararea compoziției

Într-un bol mare, pune hrișca fiartă și răcită, apoi adaugă ceapa, roșiile și usturoiul. Condimentează cu sare, piper și boia dulce, apoi amestecă bine pentru a distribui aromele uniform.

Adaugă pesmetul, aproximativ 150–200 g, și făina de grâu, aproximativ 100 g. Pesmetul va absorbi umezeala și va ajuta la legarea compoziției. Dacă amestecul pare prea moale, mai poți adăuga puțin pesmet. Dacă este prea dens, adaugă o lingură de apă.

Amestecă până obții o compoziție omogenă, care poate fi modelată cu ușurință.

Formarea chiftelelor de hrișcă

Cu mâinile umezite, formează chiftele rotunde sau ușor plate, de mărimea unei nuci sau a unei chiftele clasice. Dacă dorești o crustă mai crocantă, le poți tăvăli ușor prin pesmet înainte de gătire.

Încinge o tigaie cu ulei și prăjește chiftelele la foc mediu, câte 3–4 minute pe fiecare parte, până devin aurii și crocante. Scoate-le apoi pe un șervețel de bucătărie pentru a absorbi excesul de ulei.

Pentru o variantă mai ușoară, chiftelele pot fi coapte și la cuptor. Așază-le pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, stropește-le cu puțin ulei și coace-le la 180°C timp de aproximativ 25–30 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului.

Servirea

Chiftelele de hrișcă merg foarte bine cu salată de roșii, murături, sos de usturoi sau sos de roșii. Pot fi servite ca fel principal într-o zi de post sau ca garnitură, alături de alte preparate vegetale.

În bucătăria monahală, fiecare rețetă poartă și un mesaj duhovnicesc. Așa cum spunea Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei:

„Postul este izvor de bucurie.”

Iar atunci când hrana este pregătită cu răbdare și inimă curată, ea devine nu doar hrană pentru trup, ci și pentru suflet.

