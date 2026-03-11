Acasă » Știri » Ce mesaj a primit un client BOLT care a comandat o cursă din Militari în New York

Ce mesaj a primit un client BOLT care a comandat o cursă din Militari în New York

De: Iancu Tatiana 11/03/2026 | 07:51
Ce mesaj a primit un client BOLT care a comandat o cursă din Militari în New York
Ce mesaj a primit un client BOLT care a comandat o cursă din Militari în New York

Dacă erați de părere că le-ați văzut pe toate, să știți că mai puteți adăuga încă un lucru pe listă. Românii sunt inventivi, și ca de fiecare dată, apare câte unul care are o idee nemaipomenită. Din dorința de a vedea New York-ul, un bărbat a vrut să fie transportat cu un Bolt și mare i-a fost mirarea când a realizat ce îi spunea aplicația de ridesharing. Plictisit de priveliștea de pe balconul său din Militari Residence, acesta s-a gândit că este momentul perfect să schimbe zona și a chemat o mașină să îl ducă tocmai pe renumitul tărâm american.

Putem spune că românul a vrut să iasă din monotonie și că a vrut să treacă de la peisajele aflate în construcție din Militari la zgârie-norii care înconjoară cel mai cunoscut parc din lume. Acesta a vrut să treacă de la un cadru urban în devenire la unul pe care îl poți numi astfel, în adevăratul sens al cuvântului, aflat în Manhattan, New York. Doar că planurile i-au fost date peste cap, am putea spune. Platforma aplicației i-a transmis un mesaj celui care voia să ajungă pe un alt continent.

Ce a spus aplicația

Visul american al bărbatului a fost năucit! Se pare că să ajungi în Central Park, New York, în Statele Unite ale Americii, este destul de imposibil, în condițiile în care vrei să pleci din Militari. Chiar dacă ar fi reprezentat o încasare uriașă pentru compania de transport, aceasta a oferit un refuz categoric. Românul ar fi vrut să călătorească 7.634 km și să străbată Oceanul Atlantic, iar poate, între timp, ar fi făcut și o poză cu delfinii și ar fi postat-o pe TikTok. Poate că astfel își scotea investiția.

Distanța este prea mare. Asigură-te că traseul tău este corect. Schimbă ruta.

Ce mesaj a primit un client BOLT care a comandat o cursă din Militari în New York
Ce mesaj a primit un client BOLT care a comandat o cursă din Militari în New York

Până și aplicația a fost uimită de cât de departe ar fi vrut concetățeanul nostru să ajungă. Chiar este un păcat, mai ales că în perioada asta mai primești din când în când reduceri. Acum, oare, cum o să poată să folosească acei 10% de reducere? După o mică documentare, am observat că acesta poate să călătorească într-o altă țară, până la urmă. Deci, dacă vrea să ajungă în Bulgaria, are cale liberă, iar costul este de aproximativ 1.630 de lei. Mai există o șansă la vacanță, după cum se poate observa.

SURSA: Captură foto/Bolt
SURSA: Captură foto/Bolt

Citește și:

Ce bacșiș a primit un șofer Uber, de la un client străin, pentru o cursă de 17 lei în București

Un client a comandat o mașină Uber din Dristor în Chiajna. Cât a plătit pentru cursa de 19.6 km (41 de minute)

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test IQ exclusiv pentru genii | Câte pisici sunt, în total, în această iluzie optică 3D?
Știri
Test IQ exclusiv pentru genii | Câte pisici sunt, în total, în această iluzie optică 3D?
Tulip Mania: momentul din istorie când un bulb de lalea costa cât o casă în Amsterdam. Care a fost motivul prețului exagerat?
Știri
Tulip Mania: momentul din istorie când un bulb de lalea costa cât o casă în Amsterdam. Care a…
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări...
160 lei în minus la pensie pentru această categorie de pensionari din România acum, în 2026. Cine se încadrează
Gandul.ro
160 lei în minus la pensie pentru această categorie de pensionari din România...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele Parlamentului iranian cere ochi pentru ochi
Adevarul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu...
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Digi24
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza...
Vacanța de vară devine un lux. Cum a triplat războiul cu Iranul prețul biletelor de avion
Mediafax
Vacanța de vară devine un lux. Cum a triplat războiul cu Iranul prețul...
Parteneri
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
Click.ro
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala perfectă pentru Netflix, YouTube, Disney+ sau HBO Max
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala...
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
160 lei în minus la pensie pentru această categorie de pensionari din România acum, în 2026. Cine se încadrează
Gandul.ro
160 lei în minus la pensie pentru această categorie de pensionari din România acum, în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine este Andreea, soția fotbalistului Sergiu Hanca. Momentul emoționant când președintele Poloniei ...
Cine este Andreea, soția fotbalistului Sergiu Hanca. Momentul emoționant când președintele Poloniei i-a mulțumit personal
Test IQ exclusiv pentru genii | Câte pisici sunt, în total, în această iluzie optică 3D?
Test IQ exclusiv pentru genii | Câte pisici sunt, în total, în această iluzie optică 3D?
Tulip Mania: momentul din istorie când un bulb de lalea costa cât o casă în Amsterdam. Care a fost ...
Tulip Mania: momentul din istorie când un bulb de lalea costa cât o casă în Amsterdam. Care a fost motivul prețului exagerat?
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele ...
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
De ce tot mai mulți tineri preferă să mănânce singuri la prânz? Trendul care a alarmat angajatorii ...
De ce tot mai mulți tineri preferă să mănânce singuri la prânz? Trendul care a alarmat angajatorii din Franța
Chiftele de hrișcă cu ceapă, usturoi și boia dulce. Rețeta de post a părintelui Mina de la Mânăstirea ...
Chiftele de hrișcă cu ceapă, usturoi și boia dulce. Rețeta de post a părintelui Mina de la Mânăstirea Botoș
Vezi toate știrile