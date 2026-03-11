Ce mesaj a primit un client BOLT care a comandat o cursă din Militari în New York

Dacă erați de părere că le-ați văzut pe toate, să știți că mai puteți adăuga încă un lucru pe listă. Românii sunt inventivi, și ca de fiecare dată, apare câte unul care are o idee nemaipomenită. Din dorința de a vedea New York-ul, un bărbat a vrut să fie transportat cu un Bolt și mare i-a fost mirarea când a realizat ce îi spunea aplicația de ridesharing. Plictisit de priveliștea de pe balconul său din Militari Residence, acesta s-a gândit că este momentul perfect să schimbe zona și a chemat o mașină să îl ducă tocmai pe renumitul tărâm american.

Putem spune că românul a vrut să iasă din monotonie și că a vrut să treacă de la peisajele aflate în construcție din Militari la zgârie-norii care înconjoară cel mai cunoscut parc din lume. Acesta a vrut să treacă de la un cadru urban în devenire la unul pe care îl poți numi astfel, în adevăratul sens al cuvântului, aflat în Manhattan, New York. Doar că planurile i-au fost date peste cap, am putea spune. Platforma aplicației i-a transmis un mesaj celui care voia să ajungă pe un alt continent.

Ce a spus aplicația

Visul american al bărbatului a fost năucit! Se pare că să ajungi în Central Park, New York, în Statele Unite ale Americii, este destul de imposibil, în condițiile în care vrei să pleci din Militari. Chiar dacă ar fi reprezentat o încasare uriașă pentru compania de transport, aceasta a oferit un refuz categoric. Românul ar fi vrut să călătorească 7.634 km și să străbată Oceanul Atlantic, iar poate, între timp, ar fi făcut și o poză cu delfinii și ar fi postat-o pe TikTok. Poate că astfel își scotea investiția.

Distanța este prea mare. Asigură-te că traseul tău este corect. Schimbă ruta.

Până și aplicația a fost uimită de cât de departe ar fi vrut concetățeanul nostru să ajungă. Chiar este un păcat, mai ales că în perioada asta mai primești din când în când reduceri. Acum, oare, cum o să poată să folosească acei 10% de reducere? După o mică documentare, am observat că acesta poate să călătorească într-o altă țară, până la urmă. Deci, dacă vrea să ajungă în Bulgaria, are cale liberă, iar costul este de aproximativ 1.630 de lei. Mai există o șansă la vacanță, după cum se poate observa.

