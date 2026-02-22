Un client a comandat o mașină Uber din Dristor în Chiajna. Cât a plătit pentru cursa de 19.6 km (41 de minute)

În ultima perioadă, cursele de ride-sharing au devenit adevărate loterii. Prețurile oscilează mult, iar unele curse ajung să fie foarte ieftine, în timp ce altele sunt extraordinar de scumpe. Cât a plătit un client pentru o cursă din Dristor până în Chiajna?

În ultima perioadă, atât clienții, cât și șoferii de ride-sharing sunt surprinși de prețurile practicate. În funcție de oră, de cerere sau de condițiile meteo, prețurile pentru o cursă cresc sau scad, iar uneori rezultatele ajung să șocheze pe toată lumea.

De exemplu, recent, un bucureștean a comandat o cursă printr-o aplicație de ride-sharing. Acesta a vrut să ajungă din Dristor până în Chiajna. Adică este vorba despre o cursă destul de lungă, de 19.6 km, care s-a realizat în 41 de minute.

Pentru această cursă, bucureșteanul a trebuit să scoată din buzunar 37,54 lei. Ei bine, prețul a stârnit rumoare. Situația a fost discutată în mediul online, iar cursa din Dristor până în Chiajna a stârni discuții aprinse.

Pe de o parte s-au poziționat clienții, care spun că prețul este unul corect și avantajos și așa ar trebui să fie la Uber. Însă, pe de altă parte șoferii de ride-sharing au avut o părere diferită. Aceștia spun că prețul este unul prea mic, iar ei mai mult ies în pierdere.

„Sper ca nu ați luat-o, nu merită la bani ăștia, de acolo se vine pe gol”; „1 leu pe km dus întors e bine decât deloc”; „Nu dați accept. Cursele astea există datorită colegilor care dau accept”; „Va așteptăm la livrat de mâncare. Prețuri bune pe km”; „Să se învârtă roata: Kilometrii mulți pe bani puțini!”; „Învârtiți de un volan un pic și faceți scandal. Ală e un preț corect pentru Uber. Avantaj client, voi faceți ride-shering part-time și toți câștigăm. Ce e așa greu de înțeles?”; „Atâta tevatură pentru câțiva lei. Prețurile ar trebui să fie și mai mici, să compenseze timpii enormi de așteptare. Mai nou dacă vrei o cursă trebui să o comanzi cu două ore înainte ca să ajungi la timp”, sunt doar câteva dintre reacțiile oamenilor din mediul online.

