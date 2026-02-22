Acasă » Teste IQ » Iluzie optică 3D | Ești o persoană foarte inteligentă dacă poți identifica animalul ascuns în această poză

Iluzie optică 3D | Ești o persoană foarte inteligentă dacă poți identifica animalul ascuns în această poză

22/02/2026 | 09:10
Iluzie optică 3D | Ești o persoană foarte inteligentă dacă poți identifica animalul ascuns în această poză

Este weekend și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unei iluzii optice. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea prezentată și să identifici animalul ascuns. Testul nu este unul ușor, iar puțini sunt cei care găsesc răspunsul corect în doar câteva secunde.

Testele de inteligență sau iluziile optice îți pun la încercare abilitățile de observare și claritatea vizuală. Asemenea testelor IQ, acestea sunt un joc al creierului care necesită creativitate și abilități mari de observare. Mintea este exersată prin deslușirea acestor teste, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală.

Identifică animalul ascuns în poză

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit, cel puțin într-un timp scurt. Iar pentru a o face, trebuie să te concentrezi bine și să ai claritate vizuală. În linii mari, lucrurile sunt simple. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea și să îți dai seama ce animal este ascuns în aceasta. Și timpul în care ai rezolvat testul este destul de relevant. Se pare că doar geniile reușesc să ofere răspunsul corect în doar câteva secunde.

Cei care au reușit deja să identifice răspunsul corect sunt felicitați și aplaudați. Pentru cei care încă nu au reușit să deslușească testul, o să simplificăm puțin lucrurile. Oferim un indiciu și spunem că animalului stă ascuns fix în centrul imaginii.

Dacă nici până acum nu ați reușit să identificați animalul, o să deslușim misterul și o să spunem că este vorba despre un șarpe. Găsiți răspunsul corect evidențiat și în imaginea de mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Test de logică | Aceste două clopote par identice, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe în 23 de secunde!

TEST IQ | Ești un geniu dacă poți descoperi greșeala din această imagine

