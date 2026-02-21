Acasă » Teste IQ » TEST IQ | Ești un geniu dacă poți descoperi greșeala din această imagine

De: Andreea Stăncescu 21/02/2026 | 09:14
Tu poți găsi greșeala din imagine?

Am pregătit pentru tine un test special de atenție, numit „Găsește greșeala”, care îți va pune la încercare capacitatea de observație. La prima vedere pare doar un joc simplu, dar, în realitate, acest tip de exercițiu este folosit frecvent în cercetările despre modul în care funcționează creierul. Astfel de provocări analizează felul în care privirea explorează o imagine, identifică detalii și observă elementele care nu se potrivesc.

Creierul uman primește constant o cantitate mare de informații vizuale, însă nu poate procesa totul simultan. Atenția selectează anumite detalii importante și le transformă în obiecte ușor de recunoscut. Tocmai de aceea, rezolvarea acestor teste contribuie la îmbunătățirea concentrării și la dezvoltarea capacității de a observa greșelile mai rapid, atât în jocuri, cât și în viața de zi cu zi.

Tu poți rezolva testul de mai jos?

Imaginea din acest test prezintă un cadru în care un băiat culege căpșuni din grădină. La prima vedere, totul pare perfect normal. Cu toate acestea, există un detaliu greșit, ascuns în imagine, care nu corespunde realității.

Unii participanți au reușit să descopere eroarea în mai puțin de două minute. Tu poți să o găsești în doar 60 de secunde? Pornește cronometrul și încearcă să identifici greșeala cât mai repede. Presiunea timpului face parte din provocare și îți testează atenția și viteza de reacție.

Soluția este următoarea: căpșunile nu cresc deasupra, pe tufe înalte, așa cum apare în imagine. În realitate, ele cresc aproape de sol, iar pentru a le culege este necesar să te apleci.

Acest tip de exercițiu demonstrează cât de ușor poate fi păcălită percepția noastră, mai ales atunci când privim o imagine în ansamblu și nu analizăm fiecare detaliu separat. De multe ori, creierul completează automat informațiile lipsă pe baza experiențelor anterioare, ceea ce ne face să trecem cu vederea anumite erori evidente.

