Inima lui Griezmann: povestea Erikăi Choperena, psihologul care i-a devenit echilibru

Departe de zgomotul tribunelor și de febra transferurilor, viața lui Antoine Griezmann are un centru stabil și atent construit. Erika Choperena, psiholog specializat în lucrul cu copiii, i-a fost alături încă din anii în care el își căuta locul în fotbalul mare.

Înaintea trofeelor, a fost răbdarea

Alături de unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai generației sale se află o femeie care a ales conștient să nu transforme notorietatea într-o profesie. Erika Choperena are 34 de ani, este originară din Țara Bascilor și și-a construit identitatea profesională în domeniul psihologiei copilului, un teritoriu al empatiei, al răbdării și al responsabilității reale.

A crescut într-o familie înstărită din nordul Spaniei, într-un mediu stabil, cu accent pe educație și discreție. A urmat liceul la Madrid, apoi a studiat la universitatea din San Sebastián, unde și-a finalizat studiile cu rezultate excelente. Specializarea ei: dezvoltarea emoțională și cognitivă a copiilor.

Într-un univers în care multe partenere de fotbaliști aleg zona influencerilor sau a televiziunii, Erika a mers în direcția opusă, bibliotecă, cabinet, studiu, specializare.

Povestea care nu a început cu un „da”

L-a cunoscut pe Antoine Griezmann pe vremea când acesta juca la Real Sociedad. Universitatea ei era aproape de terenul de antrenament. Se vedeau ocazional. El a început să îi scrie dar, nu a fost o poveste rapidă. Timp de un an și jumătate, Griezmann i-a trimis mesaje, a insistat, a încercat să o convingă. Ea nu s-a grăbit. Relația lor a început oficial pe 27 decembrie 2011.

În autobiografia sa, fotbalistul a recunoscut că a trebuit să muncească pentru atenția ei. Iar asta spune mult despre dinamica lor: el, perseverent; ea, selectivă.

În 2017, cei doi s-au căsătorit la Palacio de Galiana, un palat istoric din Toledo. Ceremonia a fost una intimă, departe de spectacolul mediatic, cu familia și prietenii apropiați.

Printre invitați s-au numărat colegi ai lui Griezmann de la Atlético Madrid, precum Juanfran, Koke sau Kevin Gameiro.

Erika a ales o ceremonie clasică, fără exces de expunere publică, fără exclusivități tabloide.

Trei copii, aceeași zi de naștere

Mia (2016), Amaro (2019) și Alba (2021). Toți cei trei copii ai familiei Griezmann sunt născuți pe 8 aprilie. O coincidență rară care a devenit detaliul preferat al fanilor.

Familia este crescută bilingv, se vorbește și spaniolă și franceză. Pentru Erika, educația copiilor este o prioritate absolută. Având formare în psihologia copilului, implicarea ei este activă și conștientă. Nu este doar mamă, ci și un specialist care înțelege etapele dezvoltării emoționale. Ce ți-ai putea dori mai mult?

Cuplul mai are și un bulldog francez, prezent frecvent în imaginile de familie.

Blogul închis și alegerea retragerii

Înainte ca relația să devină publică, Erika avea un blog de lifestyle și frumusețe, „Cordialmente Erika”. Odată ce identitatea ei a fost asociată cu numele lui Griezmann, site-ul a fost inundat de vizitatori. A ales să îl închidă în 2014.

Nu pentru că nu ar fi putut profita de vizibilitate, ci pentru că a preferat controlul asupra propriei imagini.

Apare rar la meciuri de club, evită paparazzii, nu acordă interviuri despre viața personală și nu monetizează expunerea.

Gesturi care spun totul

În 2017, Griezmann a primit o amendă după ce a celebrat un gol ridicând tricoul pe care scria „Feliz Cumple Gordita” — un mesaj dedicat ei. Un gest spontan, personal, care a devenit viral.

Ea a fost prezentă la Euro 2016, la gala în care el a fost desemnat al doilea cel mai bun jucător din Europa, la triumful Franței la FIFA World Cup 2018 și în toate momentele importante ale carierei sale.

În 2021, când Griezmann a revenit la Atlético Madrid după perioada la FC Barcelona, Erika a scris pe Instagram despre „întoarcerea acasă”. Mesaj simplu, dar cu greutate.

Erika Choperena nu își definește identitatea prin succesul soțului ei. Are profesie, educație solidă, autonomie și o structură interioară care contrastează cu dinamica fotbalului de elită.

Iar pentru Antoine Griezmann, eroul Francez care decide meciuri, ea rămâne constanta din afara terenului, o femeie atipică, cea care i-a cerut timp, nu promisiuni.

