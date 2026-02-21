Acasă » Știri » Doliu neașteptat în lumea influencerilor! Bianca a murit la 27 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică

De: Irina Vlad 21/02/2026 | 09:11
Bianca a murit la 27 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică/ sursă foto: Instagram

Bianca Dias, o cunoscută influenceriță din Brazilia, a murit la doar 27 de ani, în urma unor complicații majore apărute la 18 zile de la o intervenție chirurgicală estetică. 

Potrivit presei străine, joi, 19 februarie, Diana Dias a suferit o embolie pulmonară – un risc asociat intervențiilor estetice majore. A avut dificultăți de respirație în timp ce se recupera după o intervenție chirurgicală estetică, în casa familiei sale din Sao Paulo, Brazilia. Moartea survine la doar 18 zile după operația inițială.

Influencerița Bianca Dias a murit la doar 27 de ani

Tânăra a fost transportată de urgență la spital, dar medicii nu au reușit să o salveze. Giovanna Borges, una dintre prietenele influenceriței, a confirmat decesul acesteia pe o rețea de socializare, scriind că Diana Dias a suferit o embolie pulmonară și două crize convulsive înaninte de a muri.

„Bia a fost operată și, în timpul recuperării acasă, un cheag de sânge i s-a deplasat către plămâni. A avut două crize convulsive și, când a ajuns la spital, nu mai era în viață.”

Bianca a murit la 27 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică/ sursă foto: Instagram

Brazilianca și-a câștigat popularitatea pentru documentarea stilului său de viață și a conținutului de modeling pe contul său de Instagram, care se a strâns aproape 60.000 de urmăritori. Ultima sa postare a fost pe 18 decembrie, când a distribuit un selfie făcut într-o mașină în San Paulo.

Vestea morții sale s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare, prietenii și colegii ei împărtășind mesaje de adio. Colega și prietena sa, Patrícia Ganden, a postat și ea pe rețelele sociale un omagiu emoționant pe Instagram.

„Știu doar că am trăit momente frumoase, conversații incredibile. Dumnezeu să-i mângâie pe cei dragi. Îmi voi aminti de tine cu multă afecțiune și mândrie”, a scris ea.

