Mesajul RO-Alert de la 4 dimineața i-a enervat pe influencerii din România: „Mă simțeam ca Iuliana Beregoi”

Mesajul RO-ALERT trimis bucureștenilor la 4:20 dimineața pentru a anunța ninsoarea și a recomanda evitarea deplasărilor cu mașina a devenit rapid subiect de ironii pe internet. Influencerii nu doar că s-au speriat când le-a sunat telefonul în toiul nopții, dar au transformat alerta într-un motiv de bășcălie

Capitala a fost trezită în această dimineață de Departamentul pentru Situații de Urgență, care a transmis următorul mesaj:

„Avertizare meteo cod roşu de ninsori abundente, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 4:20 – 8:20. Evitaţi deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiţi rutele ocolitoare comunicate de autorităţi”, a fost mesajul RO-ALERT transmis de autorităţi la ora 4:20.

Deși RO-ALERT-ul a fost emis cu rol preventiv, momentul ales a fost cel care a aprins spiritele în online. Pentru mulți, nu ninsoarea a fost șocul dimineții, ci faptul că au fost treziți din somn pentru a afla că ninge. Între ironii, glume și reacții nervoase, influencerii au transformat alerta într-un adevărat subiect viral. Iar dacă autoritățile au vrut să prevină haosul din trafic, pe internet au declanșat, fără să vrea, un val de bășcălie.

Elsa, vinovată pentru ninsoare

Marian Capet a tratat cu umor situația și a dat vina pe Elsa din Frozen, parafrazând celebra piesă „Let It Go”.

„Iară a avut Elsa draci pe ea toată noaptea. Cred că n-a gâdilat-o prințul cum trebuie de s-a c*****t pe noi de ne-a terminat. A cântat toată noaptea: Let it snow, let it snow, lasă să ningă. Păi lasă să ningă, că nu strângi tu! Uitați-vă cum suntem, nici mașini pe stradă nu mai sunt. Eu nici nu mai știu unde mi-e mașina? Că ție îți convine, nu vii tu să dai la lopată cu sora aia și cu omul ăla de zăpadă care zboară pe lângă tine, tot noi dăm. Cred că stai acolo și râzi de noi, te distrezi. Pe c*******a asta a ta.

Cum e posibil așa ceva? Uitați-vă, nici mașini pe stradă nu mai sunt. Ne-ai terminat! Iarna asta ne-ai terminat! Ce-o fi în capul ăla al tău nu-mi dau seama. Let it snow, let it snow, să ningă acolo la tine, lasă-ne pe noi. Că văd copiii zăpadă și în desene animate și îi duc părinții la munte dacă vor să o vadă, nu trebuie să ningă aici. Și ți-ai mai bătut și joc de noi, ne-ai dat mesaj la patru dimineața să ne spui că te-ai nins. M-am trezit cu patul în tavan, am crezut că e noapte scurtă!”, a spus Marian Capet pe rețelele de socializare.

Radu Nittu, speriat de alerta autorităților

Radu Nițu critică alegerea autorităților de a transmite o alertă așa de matinală și le propune, ca pe viitor, RO-ALERT să vină după ora 9.

„Deci, mesaj RO-ALERT de la 4 și un sfert dimineața, pentru că afară ninge, ca să nu mă deplasez cu mașina. Dar unde credeai că mă duc cu mașina la ora aia? Dormeam. Mă, când a sunat telefonul odată, pe noapte, dar n-am zis că-i cu tremur. Am zis că gata, pică apartamentul cu mine, mă duc la parter. În halul ăla, mă, să dați RO-ALERT la ora aia? Lumea doarme. Dați și voi RO-ALERT la 9 seara, la 9 dimineața, la 10, la 11… dați RO-ALERT la 4.”, a spus acesta pe TIKTOK.

„Dormea toată România!”

Vlad Lungu nu s-a putut abține și a răbufnit. Tânărul a „urecheat” autoritățile, pe TikTok.

„Da, mă, nu stați liniștiți, că la patru dimineața, RO-ALERT… nu-i problemă. Nu, că eram afară, mă! Eram afară, mă dădeamde c*r cu mașina, eram afară, șefii mei. La patru dimineața, RO-ALERT? Ați luat-o razna? Că tot e toată România trează, ce ziceți? Era perna caldă? Sau aveați perna rece? Dormeați ca niște bebeluși, hă?

Eu somn acum, vă pup, stați liniștiți. Nu-i nicio problemă, mă duc acum. Leano, bagă copiii în casă, Leano, că la patru dimineața sigur nu dorm! Bagă copiii în casă, că oricum nu dormea absolut toată România. Mersi, vă pupăm dulce.”

Ivone Cristinacho: Mă simțeam ca Iuliana Beregoi

Ivone Cristinacho a recunoscut că s-a gândit la scenarii extreme și a adus în discuție, în spirit de glumă, și cel mai mare scandal al zilelor noastre, care o vizează pe Iuliana Beregoi.

„M-a trezit RO-ALERT-ul ăla la 4 dimineața iară! Am crezut că a pomenit cineva numele meu într-o piesă. Am căciula asta în cap, nu de nebună. Cu toate că sunt nebună, bă frate, sunt nebună. Și tocmai că sunt nebună, nu vreau să mă trezească din somn RO-ALERT-ul. Nici dacă se întâmplă vreo nenorocire. Nu vreau să știu. Și căciula asta, repet, o am în cap pentru că am stat pe iadul ăsta alb cu geamul deschis și m-au luat durerile de cap. Așa ceva. Am crezut ori că vine apocalipsa, nu ca lumea normală, care a văzut pe TikTok și s-a gândit că e ceva război. Nu, eu mă gândeam că vine apocalipsa sau că s-a aflat adevărul despre mine pe internet. Mă simțeam ca Iuliana Beregoi.” a spus aceasta.

Andrei Garici a povestit că alarma i-a dat peste cap toată casa.

„Doamne, nu înțelegeți că a sărit inima, a sărit somnul, a sărit cățelușa din pat de lângă mine? Doamnă, s-a speriat, s-a dus și a lătrat o jumătate de oră la calorifer. La calorifer, de spaimă, că nu știa ce e. A crezut că e acordeon, că mai latră la ăștia cu acordeonul.

Ați zis, doamnelor… Poftim? Cum adică? Păi de ce s-a dat RO-ALERT la 4? Ca să ce? Ca să ne spună că ninge afară? Ca și cum noi nu vedeam pe geam? Eu am zis că a dispărut vreun copil din Galați. M-am speriat. Că și acolo, când dați RO-ALERT că a dispărut un copil din Galați, de ce dați, doamnă, la toată lumea? Dați la copilul ăla să-i spuneți: «Băi, vezi că te caută mă-ta!»”, a spus Andrei Garici pe TIkTok

„Ce puteai face la 4 și nu puteai face la 7?”

Lucian Viziru, actor și influencer, e nedumerit de motivul pentru care alerta a fost transmisă la o oră atât de matinală.

„De ce să dai, mă, RO-ALERT la 4 dimineața? Mă, te întreb și eu pe tine… de ce?

Că a nins? Așa, a nins mult. Și ce s-a întâmplat la 4 dimineața sau ce puteai să faci la 4 dimineața și nu puteai să faci la 7?

Care-i faza? Să mă lămurească și pe mine cineva, că nu mă prind, frate.”, a spus acesta în video-ul postat pe TikTok, în timp de se plimbă printre nămeți.

Andreea BLD a recunoscut că alarma i-a dat peste cap ziua și nu a mai apucat nici să-și arate noua achiziție pe internet, acum fiind îngropată în zăpadă.

„Neața la 2 după-amiază. Și de ce neața la 2 după-amiază? Pentru că azi dimineață, la 4, a sunat RO-ALERT-ul, de parcă nu mai avea voie să mai ningă. «Nu ieșiți din case!» Ho, mă, că nu mă înghițea zăpada, chiar dacă ieșeam. Și de atunci eu n-am mai putut să dorm. Da, mulțumim, RO-ALERT, ce să zic. Îmi trebuia RO-ALERT-ul ăsta rău. Nu mai pot. Și azi aveam o grămadă de treabă, că mi-am luat și eu mașină, mi-a acoperit-o toată de zăpadă, nu pot să v-o mai arăt. Ce să zic… Crăciun fericit! Vă arăt mașina la primăvară, n-am nici măcar cauciucuri de iarnă. Pa!”, a scpus aceasta într-un video, pe TikTok.

Robert Andrada, sperietură serioasă:

„Băi, frate, cum să dai RO-ALERT la 4 dimineața? Frate, cum să dai RO-ALERT la 4 dimineața? Am avut telefonul pe noptieră, sună alarma. Ce se întâmplă, mamă? Mi-a stricat somnul! Eu mă aveam un pic, săream cu picioarele pe tavan, ca în desene animate, de frică.Deci m-am trezit pentru ce? Că mă deplasez la 4 dimineața cu mașina? Da, bă, mă apuc și plec pe autostradă la 4 dimineața. Am avut și două alarme. Stăm, sună RO-ALERT-ul… și acum sună și a mea. Mai stăm un minut, sună și alarmele.

Mamă, deci îmi venea să sparg telefonul, nu mai puteam de nervi. Și nu doar una, a mai venit și una, nu știu, pe la 6, cam așa. Dar vă dați seama, sigur ne deplasam noi la ora aia, făceam bagajele, plecam. Într-adevăr, a nins. N-am ce să zic. A nins ca lumea, e foarte multă zăpadă. Nu știu ce faceți voi astăzi, dar activitatea mea de azi e clară: stau toată ziua în pat, în pătură, pe vremea asta.”, au spus cei doi influenceri pe TIKTOK.

