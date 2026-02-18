Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui

Un român care a încercat să răpească o fetiță dintr-un supermarket din Italia a fost reținut de autorități și dus în fața judecătorilor. Incidentul, care a avut loc pe 14 februarie și a fost surprins de camerele de supraveghere a atras atenția asupra gravității gestului.

Bărbatul, identificat ca Emil Mortu, în vârstă de 46 de ani, a fost dus în fața instanței câteva zile mai târziu. În timpul audierii, el a oferit o explicație care a lăsat mulți oameni fără cuvinte, susținând că nu ar fi realizat că ia un copil real și că nu ar fi putut diferenția între fetiță și o jucărie de pluș. Audierea a fost ulterior întreruptă la cererea sa, iar procurorii au remarcat că nu a oferit detalii concrete despre gestul său.

„Nici măcar nu știam dacă era o fetiță sau un animal de pluș”, a declarat Emil Mortu în fața judecătorului.

Autoritățile l-au reținut pe Emil Mortu pentru tentativă de răpire și vătămare corporală agravată. Avocata sa intenționează să solicite o expertiză psihiatrică pentru a stabili dacă bărbatul suferă de probleme psihice care ar putea explica comportamentul său.

Părinții fetiței au reacționat

Din informațiile disponibile, Emil Mortu are un frate în România, însă nu există detalii despre eventuale antecedente sau probleme anterioare ale acestuia. Incidentul a avut loc pe 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților, la intrarea unui complex comercial din Bergamo. Românul stătea afară și în momentul în care a văzut-o pe mămică cu fetița sa,a încercat să o smulgă și să meargă în interior.

Tatăl fetiței a reacționat imediat și a reușit să îl oprească pe agresor, iar mai mulți trecători și agenți de pază au ajutat la imobilizarea bărbatului până la sosirea poliției. Odată ajunși la fața locului, oamenii legii l-au dus pe suspect la secție și au început ancheta, bazându-se pe declarațiile martorilor și imaginile camerelor de supraveghere. Copila a fost transportată la spital pentru investigații, unde medicii au constatat o fractură de femur, cauzată de violența suferită în timpul tentativei de răpire.

