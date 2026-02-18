Acasă » Știri » Cătălin Moise Robu a murit după ce a căzut de la 10 metri înălțime, la locul de muncă. Doi copii au rămas acum orfani de tată

De: Alina Drăgan 18/02/2026 | 12:55
Român mort la locul de muncă în Italia /Foto: Facebook

Tragedie românească în Italia! Un muncitor român în vârstă de 55 de ani a murit după ce a căzut de la aproximativ 10 metri, în timp ce verifica acoperișul unei clădiri. Cătălin Moise Robu locuia de ani buni în Italia, alături de familia lui. Soția și cei doi copii sunt sfâșiați de durere.

Cătălin Moise Robu s-a stins din viață la vârsta de doar 55 de ani, în urma unui accident de muncă. Acesta era rezident în localitatea Ghisalba din provincia Bergamo și lucra la o intervenție pentru repararea unui acoperiș, într-un șantier privat din Corso Vittorio Emanuele II, în curtea interioară a unui imobil din Cremona.

Accidentul tragic în care Cătălin Moise Robu și-a pierdut viața a avut loc luni, 16 februarie. Alarma a fost dată după ora 14:30, după ce românul, aflat pe o platformă elevatoare cu coș mobil, s-a prăbușit în gol. Se pare că bărbatul urcase pe platformă pentru a localiza și remedia o infiltrație.

Însă, atunci când a ajuns la nivelul țiglelor și-ar fi pierdut echilibrul în timp ce încerca să inspecteze acoperișul. Bărbatul a căzut de la o înălțime de 10 metri. Impactul a fost descris ca fiind extrem de violent, iar decesul a survenit imediat. Echipajele medicale ajunse ulterior la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el și doar au declarat decesul.

Trupul neînsuflețit al românului a fost transportat la morga din Cremona, urmând ca autoritatea judiciară să decidă dacă va fi dispusă autopsia. De asemenea, șantierul și platforma au fost puse sub sechestru, iar Parchetul ar putea deschide un dosar pentru ucidere din culpă.

Cătălin Moise Robu locuia de mulți ani în Italia, împreună cu soția sa și cei doi copii ai lor. Acesta era bine integrat în comunitate, iar apropiații sunt în stare de șoc.

„Sunt vecinii noștri de casă, locuiesc pe aceeași stradă cu mine și sunt aici, în Italia, de foarte mult timp, atât de mult încât băiatul s-a născut la Milano, iar fata la Calcinate. Când Riccardo și-a terminat studiile, l-am angajat în compania noastră și, de cinci ani, lucrează încă pentru noi ca muncitor. Simina, în schimb, încă studiază. Sunt oameni deosebiți, rezervați și perfect integrați în comunitatea noastră”, a declarat viceprimarul Bruna Sassi.

×