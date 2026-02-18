Acasă » Știri » Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea

18/02/2026 | 12:17
Taximetrist, găsit mort în maşină pe o stradă din Bucureşti /Foto: Pixabay

Sfârșit tragic pentru un șofer de taxi din Capitală! Bărbatul a fost găsit fără viață, miercuri dimineață, în mașina de serviciu parcată pe o stradă din Sectorul 1. Trecătorii au fost cei care l-au sesizat și au dat alarma. Ce s-a întâmplat cu bărbatul?

Printre haosul provocat de zăpadă în Capitală, trecătorii din Sectorul 1 au făcut o descoperire tragică. Un şofer de taxi, în vârstă de 61 de ani, a fost găsit mort, miercuri dimineaţă, în maşina de serviciu, informează Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Poliţia Capitalei informează că miercuri, 18 februarie, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 08.45, că un bărbat a fost găsit fără semne vitale într-un autoturism de serviciu tip taxi, parcat pe o stradă din Sectorul 1.

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 61 de ani. La fața locului au sosit și cadrele medicale, însă în ciuda eforturilor depuse, pentru taximetrist nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul.

Din primele date, bărbatul în vârstă de 61 de ani ar fi murit din cauze medicale. Se pare că șoferul de taxi ar fi suferit un stop cardio-respirator. Trupul neînsufleţit al bărbatului va fi dus la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

„Astăzi, 18 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 1 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 08.45, cu privire la faptul că, un bărbat a fost găsit fără semne vitale într-un autoturism de serviciu tip taxi, parcat pe o stradă din Sectorul 1.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 61 de ani. În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia”, a transmis DGPMB.

