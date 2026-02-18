Nu e o glumă! Cât costa o cursă din București până la Aeroportul Otopeni azi-dimineață, în plin Cod Roșu de ninsori în Capitală

Bucureștiul se confruntă cu ninsoare abundentă, fenomen care a paralizat traficul și a provocat dificultăți majore în circulația rutieră. Drumurile principale și arterele secundare au fost acoperite cu zăpadă, ceea ce a redus semnificativ viteza de deplasare și a generat blocaje de amploare în mai multe zone ale capitalei. Autoritățile locale au mobilizat utilaje pentru deszăpezire, însă cantitatea mare de precipitații și condițiile meteorologice dificile au împiedicat redeschiderea rapidă a tuturor străzilor.

Pe fondul acestei situații, serviciile de ridesharing au înregistrat o cerere extrem de mare, în timp ce numărul șoferilor disponibili a scăzut considerabil. Rezultatul a fost o creștere spectaculoasă a tarifelor, în unele cazuri de până la zece ori față de nivelul obișnuit. Astfel, curse care în condiții normale ar fi costat câteva zeci de lei au ajuns să fie taxate la sute de lei, depășind uneori prețul unui bilet de avion către destinații europene precum Madrid sau Paris.

Cât era nevoit să plătească un bucureștean pentru o cursă de o oră

Creșterea tarifelor se explică prin mecanismul de tarifare dinamică implementat de platformele de ridesharing. Acesta ajustează automat prețurile în funcție de raportul cerere-ofertă: atunci când cererea depășește oferta disponibilă de șoferi, prețurile cresc automat, pentru a stimula mai mulți conducători auto să accepte curse. În mod similar, când numărul utilizatorilor scade sau traficul revine la normal, costurile revin la nivelul standard.

„Aveți grijă cu acești șarlatani care profită că a nins și îmi cer pe un drum de o oră 408 lei, adică mai mult decât mă costă zborul cu avionul până la Madrid”, a scris bărbatul care a vrut să comande cursa.

„Încearcă să profite de situațiile disperate. Așa e și pe timp de ploaie. Cei mai corecți sunt firmele de taxi, care au același tarif mereu”. „În cazul ăsta, călătoria trebuie să fie premium”. „De ce șarlatani? Că doar știi la ce să te aștepți, îți spune costurile în avans! Și pe vremea asta tu ce sperai, să fie 10 RON cursa? Dacă vrei șarlatanie, poți lua un taxi – acolo să vezi surprize”. „Mai bine stau acasă, că trebuie să scoată jandarmii să dea zăpada”, sunt câteva din comentariile internauților.

Experții în mobilitate urbană subliniază că, deși sistemul de tarifare dinamică este eficient din punct de vedere economic, acesta poate genera surprize neplăcute pentru utilizatori în perioade de criză sau condiții meteorologice extreme. În contextul ninsorilor abundente, diferențele de preț devin greu de anticipat, iar consumatorii se pot trezi plătind sume foarte mari pentru curse relativ scurte.

