Bolojan a anunțat că va crește vârsta de pensionare. Cine sunt cei vizați

De: Iancu Tatiana 18/02/2026 | 13:51
Ilie Bolojan a declarat public, marți seara, în cadrul emisiunii TVR1, că nu vor exista schimbări în ceea ce privește norma de hrană a membrilor Ministerului Apărării. Ilie Bolojan a transmis că se vor reduce cheltuielile cu personalul din instituțiile publice cu până la 10%, excluși fiind membrii MAI, MApN, Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii. Guvernul nu se va atinge de norma de hrană a militarilor, în schimb economiile la fondul de salarii vor fi făcute prin creșterea vârstei de pensionare.

Această decizie va fi contrabalansată de banii acordați în funcție de elșalonarea pensionării, premierul adăugând și că vârsta de 52 de ani nu este una delicată: „Nu ne mai permitem să pensionăm oameni în deplinătatea forței fizice și intelectuale la 52 de ani”, a spus acesta.

Discuții importante la Cotroceni

Bugetul care vizează cheltuielile cu personalul va fi realizat până la sfârșitul săptămânii. Decizia a venit ca o urmare a discuțiilor în Coaliție și după discuția cu Președintele Nicușor Dan. Anunțul acestuia în care anunța o posibilă eliminare a normei de hrană pentru militari a fost aspru judecată de Ministrul Apărării, Radu Miruță: „nu voi semna vreodată un proiect de lege sau o iniţiativă legislativă care taie de la militarii români ceva ce există de la Alexandru Ioan Cuza încoace”, a declarat acesta pentru Antena 3 CNN.

„Observațiile domnului președinte sunt corecte. Am avut o întâlnire cu dânsul, cu președinții partidelor din Coaliție în care am discutat probleme care țin de pregătirea bugetului, de aspectele care sunt cuprinse în pachetul pentru reforma din administrația, de aspecte care țin de politica externă.”, a declarat Ilie Bolojan după consultarea cu Coaliția și cu Președintele României.

În cele din urmă, Ilie Bolojan a transmis cetățenilor că se impune înlocuirea deciziei de a tăia hrana militarilor cu mărirea vârstei de pensionare. Astfel că, potrivit Premierului, cu cât vârsta de pensionare este mai mare, cu atât mai mulți bani revin în bugetul de stat. Dar schimbările nu vizează numai ieșirea la pensie.

„Este o necesitate pe care nu o putem evita atât din considerente de sustenabilitate a fondului de pensii, cât și din considerente de cheltuieli bugetare, dar și din considerente legate de o economie mai sănătoasă. Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forței fizice și intelectuale la 50, 51, 52 de ani, în condițiile în care generațiile care ies la pensie sunt formate din 300.000-400.000 de români, iar cele care vin să le înlocuiască sunt tot mai reduse”, a anunțat Ilie Bolojan.

Reducerea cheltuielilor

Examinarea situațiilor financiare este un al doilea pas pentru buget, iar Premierul a declarat că vor suferi schimbări costurile administrative, care vor avea pierderi de până la 10%.

Excluși din această categorie sunt angajații MApN, MAI și cei din Ministerul Sănătății și Culturii: „În ceea ce privește administrația centrală și aici va fi un audit de personal în lunile următoare. Pentru câteva domenii unde ministerele au solicitat o punere în practică care să țină cont de specificul lor au fost curpinse precizări în așa fel încât aceste reduceri de cheltuieli să se facă ținând cont de specificul lor. Sunt patru ministere: MAI, MApN, Sănătatea și Cultura.”, a mai adăugat Ilie Bolojan.

Ce salariu are partenera lui Ilie Bolojan, de fapt. Ioana Fâșie e asistent medical la Spitalul Județean de Urgență Oradea
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
