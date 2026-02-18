Ce salariu are partenera lui Ilie Bolojan, de fapt. Ioana Fâșie e asistent medical la Spitalul Județean de Urgență Oradea

Femeia din viața lui Ilie Bolojan are o ocupație la care nu mulți s-ar fi așteptat. Aceasta lucrează într-un loc destul de periculos, fiind expusă la factori de risc și primește spor de condiții deosebit de periculoase, la care se adaugă și o indemnizație de hrană.

Ioana Fâșie este jumătatea Prim-ministrului României, Ilie Bolojan. De obicei, aceaștia nu sunt adepții afișării publice, dar au avut împreună o apariție în Austria, acolo unde cei doi au fost într-o vizită în luna decembrie a anului trecut.

Ce venit are partenera premierului?

Ioana Fâșie este asistent medical în cadrul Serviciului de Anatomie patologică de la Spitalul Județean de Urgență Oradea. În urma căutărilor efectuate pe site-ul oficial al instituției la care aceasta lucrează, se pare că salariul ei depășește cu mult suma de 9.000 de lei. Totuși, la acest venit se adaugă și sporurile de dondiții deosebit de periculoase, care însumează o sumă de bani în valoare de 3.869 de lei.

Cu un calcul rapid putem să deducem că aceasta nu are un venit brut mai mic de aproximativ 14.220 de lei. Asta însemnând că, în ceea ce privește salariul net, banii pe care asistenta medicală îi primește lunar însumează 8.317 de lei.

În 2024, concubina premierului avea salariul de 8.104 de lei, un spor pentru condiții deosebit de periculoase în valoare de 3.639 de lei, la care se adăugau îna 347 de lei, bani proveniți din indemnizația de hrană.

Partenera premierului ocupă o poziție importantă, potrivit site-ului oficial al insituției medicale în care lucrează. Cu o vechime de peste 20 de ani de muncă și cu studii superioare, Ioana Fâșie oupă un rol important în ceea ce privește ierarhia asistenților medicali, fiind încadrată în gradația 5.

Cine a plătit pentru deplasare?

Dup vizita pe care cei doi au avut-o la Viena, oamenii au fost plini de curiozitate despre cum s-a efectuat plata transportului. Ca un răspuns la indignarea oamenilor, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu a declarat că aceste cheltuieli nu au fost suportat de stat: „Soția domnului Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionate de deplasarea la Viena, unde l-a însoțit pe premier”.

„Da, uneori, afli lucruri noi despre tine din presa din România. Nu este real. Dar, considerând că nu este o informație care îi interesează pe cetățeni, am refuzat comentarii pe tema asta”, a menționat Ilie Bolojan pentru Digi FM.

