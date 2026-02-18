Acasă » Știri » Motivul pentru care părinții lui Rareș Cojoc nu au fost de acord cu relația cu Andreea Popescu: ”Noi la început ne-am ascuns”

De: Alina Drăgan 18/02/2026 | 09:03
Motivul pentru care părinții lui Rareș Cojoc nu au fost de acord cu relația cu Andreea Popescu: ”Noi la început ne-am ascuns”
Socrii Andreei Popescu s-au opus inițial relației /Foto: Instagram
De mai bine de 15 ani, Andreea Popescu și campionul la dans sportiv, Rareș Cojoc, formează un cuplu și au împreună trei copii. Relația lor este una de durată, sudată, însă începuturile nu au fost prea ușoare. Recent, fosta dansatoarea a Deliei a vorbit despre perioada de început a poveștii lor de dragoste și a dezvăluit motivul pentru care părinții lui nu au fost de acord cu relația.

În anul 2011, Andreea Popescu își găsea sufletul pereche. Atunci a început relația cu Rareș Cojoc, iar lucrurile au evoluat frumos pentru ei. Și-au construit împreună o familie și nu își pot imagina viața unu fără altul. Însă, începutul nu a fost ușor, mai ales pentru că inițial părinții dansatorului nu au fost de acord cu relația.

Socrii Andreei Popescu s-au opus inițial relației

Recent, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au fost invitați în cadrul unui podcast, unde au vorbit despre povestea lor de iubire. Printre altele, fosta dansatoare a Deliei a mărturisit că socrii ei nu au fost de acord cu relația la început și a fost nevoie de timp ca aceștia să accepte totul.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc /Foto: Instagram

 

Andreea și Rareș veneau din lumi diferite, iar părinții dansatorului nu erau de acord cu atenția mediatică pe care bruneta o primea la acea vreme. Nu își doreau ca fiul lor să fie expus, așa că inițial s-au opus relației.

„Socrii mei sunt minunați, au făcut o treabă extraordinară cu el. Soacra mea este medic neurolog pediatru și socrul meu este inginer. Au chestia asta dintotdeauna, când mergem undeva eu vorbesc, gesticulez. (….) Am avut mici impedimente la început.

Noi la început ne-am ascuns. Eram din lumi total diferite, eram dansatoarea Deliei, apăream în presă în perioada aceea, socrii mei sunt foarte discreți și când noi am oficializat relația, mi-a zis că nu avem voie să ne afișăm, pentru că nu trebuie să apărem în presă. A avut un șoc tata socru când l-a văzut pe băiatul lui în ziare”, a declarat Andreea Popescu, în podcastul lui Jorge.

Însă, timpul a trecut, iar după ce au cunoscut-o mai bine, părinții lui Rareș Cojoc au acceptat-o pe Andreea Popescu și s-au bucurat că fiul lor și-a găsit o parteneră de nădejde. Acum cei doi au 15 ani de relație și au reușit să își construiască o familie frumoasă împreună, tabloul fiind întregit prefect de cei trei copii.

Foto: Instagram

