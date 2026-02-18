Acasă » Știri » Cine preia traseul tramvaielor 41 și 25. Anunțul făcut de STB!

De: Anca Chihaie 18/02/2026 | 08:54
Ce linii au fost introduse/foto: Observator

Un viscol puternic a paralizat o mare parte din București, provocând blocaje majore în trafic și perturbări semnificative ale transportului public. Străzile principale au fost acoperite de zăpadă în cantități considerabile, iar condițiile de circulație au devenit dificile atât pentru șoferi, cât și pentru mijloacele de transport în comun. Autoritățile au intervenit cu utilaje de deszăpezire, însă ritmul intervențiilor a fost încetinit de intensitatea ninsorii și de rafalele puternice de vânt care au viscolit zăpada pe carosabil.

Transportul public a fost printre cele mai afectate sectoare. Reprezentanții STB au mobilizat toate autobuzele disponibile pentru a menține funcționarea rețelei de transport, însă circulația s-a desfășurat cu întârzieri considerabile. Cele mai mari probleme au fost înregistrate pe liniile de tramvai, unde depunerile masive de zăpadă au blocat infrastructura, făcând imposibilă desfășurarea normală a circulației. În multe zone, șinele au fost complet acoperite, iar accesul utilajelor de curățare a fost îngreunat de condițiile meteo severe.

Pentru a limita impactul asupra călătorilor, operatorul de transport a introdus provizoriu două linii speciale de autobuz, menite să preia fluxul de pasageri de pe cele mai aglomerate trasee de tramvai. Astfel, autobuzele cu indicativele 641 și 625 au fost introduse pentru a suplini temporar circulația pe traseele unde tramvaiele nu mai pot opera. Măsura a fost luată pentru a reduce presiunea asupra celorlalte linii și pentru a asigura o alternativă de deplasare pentru locuitorii orașului.

Situația a fost complicată suplimentar de căderile de copaci sub greutatea zăpezii, care au afectat punctual infrastructura de transport. Echipele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea obstacolelor și pentru degajarea liniilor de contact, însă acumulările rapide de zăpadă au dus la apariția unor noi blocaje. În unele zone, autobuzele au întâmpinat dificultăți în deplasare, existând cazuri în care vehiculele au rămas temporar imobilizate în troiene.

„Având în vedere căderile masive de zăpadă am înregistrat probleme în funcţionarea liniilor de transport public, în special pe zonă de tramvaie. Începând de la această oră, (n.red. 07:15) circulaţia începe să reintre cât de cât în normal. Acţionăm cu autobuze pe aproximativ toate traseele. Problema rămâne în continuare pe liniile de tramvai. Am luat decizia de a înfiinţa linii navetă de autobuze pe linia 41, respectiv pe linia 25 astfel încât să putem prelua călătorii. Pe traseul liniei 41 va funcţiona un autobuz cu indicativul 641, iar pe linia 25 autobuzul va avea indicativul 625.

Nu e o problemă în zona firelor, singurele probleme au fost cu câţiva copaci căzuţi pe liniile de contact însă se acţionează cu echipele noastre alături de cele ale operatorilor de salubritate. Acumularea de zăpadă a dus la blocaje, am avut un autobuz care a rămas înzăpezit. Am avut probleme la primele ore ale dimineţii în special în zona terminalelor. Timpii de aşteptare în staţii a crescut, se circulă foarte greu, dar sperăm ca începând cu ora 09:00 când ninsoarea se va opri să se acţioneze mai puternic pe străzi pentru ca cel puţin transportul public să funcţioneze în condiţii cât de cât normale”, a  transmis Constantin Tobescu, purtător de cuvânt STB.

Primele ore ale dimineții au fost cele mai dificile pentru transportul public, în special în zonele terminalelor, unde fluxul mare de vehicule și zăpada acumulată au generat întârzieri în lanț. Timpii de așteptare în stații au crescut semnificativ, iar frecvența curselor a fost afectată de condițiile meteorologice. În ciuda acestor probleme, circulația nu a fost oprită complet, iar serviciile de transport au continuat să funcționeze în regim de avarie.

