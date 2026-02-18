Incident grav în Mureș! Bărbat de 45 de ani, sfâșiat de o ursoaică cu pui la o stână

Un incident deosebit de grav a avut loc într-o comunitate rurală din Maiad, în judeţul Mureş, unde un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost atacat de o ursoaică aflată împreună cu doi pui, în apropierea unei stâne. Evenimentul a generat o amplă mobilizare a autorităților locale și a echipajelor medicale, iar victima se află internată în stare gravă la spital, după o intervenție chirurgicală de lungă durată.

Atacul s-a produs în timpul activităților obișnuite de păstorit. În momentul în care animalele sălbatice au apărut în zonă, ciobanul aflat la stână a alertat proprietarul turmei, care s-a deplasat la fața locului însoțit de câini pentru a îndepărta ursoaica și puii. Situația a degenerat rapid, iar bărbatul de 45 de ani a fost atacat violent. Animalul l-a doborât la pământ și i-a provocat multiple răni grave, în special la nivelul capului, spatelui și umerilor.

Bărbatul de 45 de ani se află în stare gravă la spital

Intervenția medicală a fost îngreunată de condițiile dificile de acces în zona izolată unde se află stâna. Ambulanța trimisă pentru preluarea victimei nu a putut ajunge până la locul incidentului din cauza terenului impracticabil, fiind nevoită să se oprească la câteva sute de metri distanță. Personalul medical a parcurs restul drumului pe jos pentru a acorda primul ajutor bărbatului rănit, în condiții de risc ridicat, dat fiind faptul că animalul putea reveni în orice moment.

„Erau câinii. Că dacă nu… Doamne fereşte! Un urs de 400 de kilograme stătea pe el şi se rostogolea, ca într-o maşină de spălat aşa”, au spus martorii.

După stabilizarea inițială, victima a fost transportată cu un vehicul de teren până la ambulanță și ulterior transferată de urgență la Târgu Mureş, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale complexe ce a durat aproximativ cinci ore. Medicii au reușit să îi salveze viața, însă starea pacientului rămâne severă, iar perioada de recuperare se anunță îndelungată.

Autoritățile locale din Găleşti au demarat procedurile administrative necesare pentru documentarea incidentului și acordarea eventualelor despăgubiri familiei victimei. Documentația întocmită urmează să fie analizată de Garda de Mediu și de Ministerul Mediului, instituții competente în gestionarea situațiilor generate de fauna sălbatică.

EL este italianul de 48 de ani ucis de urs, pe Transfăgărășan. IREAL ce a putut să facă înainte de atacul fatal

Detaliul ȘOCANT găsit în telefonul italianului ucis de urs, pe Transfăgărășan. Anchetatorii au rămas uluiți!