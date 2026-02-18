Acasă » Știri » Accident cumplit în Ialomița! Două persoane au murit, iar un copil de 10 ani a fost găsit în stop cardio-respirator

Accident cumplit în Ialomița! Două persoane au murit, iar un copil de 10 ani a fost găsit în stop cardio-respirator

De: Alina Drăgan 18/02/2026 | 10:27
Accident cumplit în Ialomița! Două persoane au murit, iar un copil de 10 ani a fost găsit în stop cardio-respirator
Tragedie în Ialomița /Foto: ISU Ialomița

Tragedie în Ialomița! Un teribil accident rutier a avut loc marți seară, 17 februarie, pe DN2A. Două persoane și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a lovit un TIR. De asemenea, un copil de 10 ani a fost găsit în stop cardio-respirator de către echipajele de salvare. Cum s-a întâmplat totul?

Un grav accident rutier s-a produs marți seara, 17 februarie, pe DN2A, în localitatea Ion Roată, judeţul Ialomiţa. Două autoturisme s-au ciocni violent. În urma celor întâmplate, două persoane au murit. Este vorba despre un bărbat și o femeie. Mai mult, un copil de 10 ani a ajuns la spital în stare gravă.

Tragedie în Ialomița

Accidentul s-a produs marți seară, în jurul orei 18:40. Din primele informații, în timp ce un autoturism se deplasa pe DN 2A, din direcţia Bucureşti către Slobozia, ar fi intrat pe contrasens şi ar fi intrat în coliziune cu un autotren care circula din sens opus.

„În această seară, în jurul orei 18:40, dispeceratul inspectoratului a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe DN2A, în localitatea Ion Roată. La locul intervenției au fost alocate de urgență o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, iar în sprijinul acestora au acționat și trei echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Ialomița.

În eveniment au fost implicate un autotren și un autoturism, rezultând patru victime. La sosirea forțelor de intervenție, un bărbat era conștient și încarcerat, iar alte trei persoane — un bărbat, o femeie și un minor în vârstă de aproximativ zece ani — erau inconștiente și încarcerate”, a transmis ISU Ialomița.

Salvatorii au acționat pentru extragerea victimelor, acestea fiind ulterior predate echipajelor medicale prezente la locul accidentului. Cele trei persoane aflate în stare de inconștiență se aflau în stop cardio-respirator. Din nefericire, două dintre acestea nu au răspuns manevrelor de resuscitare și au fost declarate decedate.

De asemenea, ISU Ialomiţa a transmis că bărbatul conştient şi minorul care a răspuns manevrelor de resuscitare au fost transportaţi la Spitalul Municipal Urziceni, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Oamenii legii continuă cercetările în acest caz, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier.

Un băiețel de 3 ani din Tulcea a murit în condiții controversate. Mama minorului și concubinul femeii sunt în arest

Incident grav în Mureș! Bărbat de 45 de ani, sfâșiat de o ursoaică cu pui la o stână

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Știri
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o…
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Știri
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Mediafax
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%,...
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul lor de a trăi
Adevarul
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent....
Parteneri
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela la aproape 30 de ani de la celebrul serial românesc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin
Click.ro
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te...
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Digi 24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
go4it.ro
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație ...
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
O fabrică uriașă se deschide în România. Are peste 20.000 de metri pătrați
O fabrică uriașă se deschide în România. Are peste 20.000 de metri pătrați
Vezi toate știrile
×