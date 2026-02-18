Accident cumplit în Ialomița! Două persoane au murit, iar un copil de 10 ani a fost găsit în stop cardio-respirator

Tragedie în Ialomița! Un teribil accident rutier a avut loc marți seară, 17 februarie, pe DN2A. Două persoane și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a lovit un TIR. De asemenea, un copil de 10 ani a fost găsit în stop cardio-respirator de către echipajele de salvare. Cum s-a întâmplat totul?

Un grav accident rutier s-a produs marți seara, 17 februarie, pe DN2A, în localitatea Ion Roată, judeţul Ialomiţa. Două autoturisme s-au ciocni violent. În urma celor întâmplate, două persoane au murit. Este vorba despre un bărbat și o femeie. Mai mult, un copil de 10 ani a ajuns la spital în stare gravă.

Tragedie în Ialomița

Accidentul s-a produs marți seară, în jurul orei 18:40. Din primele informații, în timp ce un autoturism se deplasa pe DN 2A, din direcţia Bucureşti către Slobozia, ar fi intrat pe contrasens şi ar fi intrat în coliziune cu un autotren care circula din sens opus.

„În această seară, în jurul orei 18:40, dispeceratul inspectoratului a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe DN2A, în localitatea Ion Roată. La locul intervenției au fost alocate de urgență o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, iar în sprijinul acestora au acționat și trei echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Ialomița. În eveniment au fost implicate un autotren și un autoturism, rezultând patru victime. La sosirea forțelor de intervenție, un bărbat era conștient și încarcerat, iar alte trei persoane — un bărbat, o femeie și un minor în vârstă de aproximativ zece ani — erau inconștiente și încarcerate”, a transmis ISU Ialomița.

Salvatorii au acționat pentru extragerea victimelor, acestea fiind ulterior predate echipajelor medicale prezente la locul accidentului. Cele trei persoane aflate în stare de inconștiență se aflau în stop cardio-respirator. Din nefericire, două dintre acestea nu au răspuns manevrelor de resuscitare și au fost declarate decedate.

De asemenea, ISU Ialomiţa a transmis că bărbatul conştient şi minorul care a răspuns manevrelor de resuscitare au fost transportaţi la Spitalul Municipal Urziceni, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Oamenii legii continuă cercetările în acest caz, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier.

