Circulația trenurilor, suspendată din cauza ninsorilor! Anunțul făcut de CFR Călători

Miercuri dimineață, traficul feroviar din mai multe regiuni ale României a fost grav afectat din cauza ninsorilor abundente și a viscolului, iar zeci de trenuri au fost suspendate pentru a permite intervențiile de degajare a căilor ferate. Conform informațiilor transmise de CFR Călători, aproximativ 20 de trenuri nu au putut circula pe rutele planificate, iar anumite secțiuni au fost complet închise pentru siguranța pasagerilor.

Pe lângă perturbările feroviare, ninsoarea puternică a creat probleme și în traficul rutier și în rețeaua de utilități, fiind raportate copaci căzuți pe drumuri, semafoare avariate și dificultăți în alimentarea cu energie electrică în anumite localități. În condițiile actuale, se recomandă evitarea deplasărilor neesențiale și adoptarea unor măsuri de precauție pentru siguranță.

Mai multe trenuri au fost blocate din cauza ninsorii

Printre principalele rute afectate se numără legătura dintre Ploiești și București, care a fost complet blocată încă din jurul orei 5:00 dimineața, din cauza unor copaci căzuți pe linia de contact. Pentru a facilita intervențiile, CFR Călători a pus la dispoziția managerului infrastructurii locomotive diesel, care pot sprijini curățarea zăpezii și repunerea în funcțiune a liniilor. În prezent, situația este considerată în evoluție, existând posibilitatea ca și alte trenuri să fie afectate, fie prin întârzieri, fie prin suspendări temporare.

Listele trenurilor afectate includ atât curse interne regionale, cât și trenuri intercity și expres. Pe ruta București Nord – Brașov, precum și retur, circulația trenurilor IC 534 și IC 535, precum și a unor trenuri R (R 3021 și R 3024), a fost suspendată. De asemenea, trenurile R 3022 și R 3023 care leagă Ploiești Vest și București Basarab au fost anulate temporar. Trenurile IR 1628 și R 3027, pe traseul Brașov – București Nord și retur, au fost de asemenea afectate.

Alte rute vizate de măsuri similare includ București Nord – Galați (IR 1571), Ploiești Sud – București (R 5025), Mizil – Brazi (R 5072) și București Nord – Ploiești Sud (RE 5071). De asemenea, rutele Slobozia Veche – Ciulnița (R 8580 și R 8581) și București Nord – Constanța (trenurile IR 16078, IR 16079, IR 16080, IR 16081, IR 16082 și IR 16083) sunt suspendate.

Meteorologii au avertizat că situația meteo este deosebit de severă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineață două avertizări nowcasting Cod roșu pentru județul Ilfov și municipiul București, valabile până la ora 8:20. În aceste zone, stratul de zăpadă depus deja măsoară între 30 și 35 de centimetri, iar ninsorile continuă, urmând să se depună un strat suplimentar de aproximativ 15-20 centimetri. Vântul puternic și vizibilitatea redusă din cauza viscolului contribuie la condițiile periculoase și la dificultățile în desfășurarea transportului.

Autoritățile feroviare fac eforturi pentru repunerea rapidă în funcțiune a liniilor, dar pasagerii sunt sfătuiți să consulte informațiile actualizate înainte de a călători, deoarece orarul trenurilor poate suferi modificări imprevizibile, inclusiv ore de plecare și sosire schimbate sau suspendări noi.

