O fabrică uriașă se deschide în România. Are peste 20.000 de metri pătrați

Pinum, compania care este printre principalii producători din industria de prelucrare din România, își mută locația. Întregul proiect va costa 14 milioane de euro și va fi de două ori mai eficient, ocupându-se și de producerea energie solare.

Noua locație a firmei, care face parte din grupul Nusco, și care activează pe piața din România din 1992, se va afla în județul Ilfov, acolo unde va avea loc și o serie de schimbări în ceea ce privește producția materialelor de import și de export. Producătorul de uși, ferestre și parchet își mărește sectorul de evoluție și se află în expansiune, acest lucru întâmplându-se după ce compania a atins anul trecut o cifră de afaceri de 24,9 milioane de euro.

Pinum se dezvoltă

Pe lângă activitatea bine cunoscută de prelucrare a produselor atât de interior, cât și de exterior, fabrica își va dubla capacitatea de producție. În acest fel, noua locație este destinată și producției de panouri solare.

Fabrica din Moara Vlăsiei, județul Ilfov, este construită pe o suprafață întinsă de 6 hectare și are o capacitate de 20.000 mp. Cu scopul de a aduna cât mai mulți cumpărători, compania îi cheamă pe cei interesați la un showroom-ul din Pipera, care este, de asemenea, și unul dintre cele mai mari spații de prezentare a produselor din România.

În acest moment, detalii despre reșeaua de franciză pot fi aflate în cele 16 showroom-urile și în cele 3 unității proprii ale companiei: „Ne-am consolidat relațiile cu partenerii noștri și am menținut un echilibru sustenabil între calitate și competitivitate”, a spus Francesco Curcio, CEO Pinum.

Creștere semnificativă

Potrivit unui comunicat transmis de companie, cei mai interesați investitori de franciză sunt în Moldova, Transilvania și în vestul țării. Obiectivele companiei pe acest an urmăresc creșterea cifrei de afaceri și inaugurarea a șase unități noi. În Timișoara va fi unul dintre cele mai importante proiecte, și anume o altă unitate sub numele brandului.

Față de anul 2024, Pinum Doors & Windows, parte a grupului Nusco, a înregistrat în 2025 o creștere cu aproape 20% mai mare și generând un profit de aproape 25 de milioane de euro. Totuși, Pinum nu stagnează și urmărește să fie într-o expansiune continuă.

