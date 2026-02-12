Fabrica mare din România care face concedieri. Au fost primite deja preavizele

Concedierile continuă în România. Tot mai mulți oameni rămân fără un venit sigur, într-o societate sugrumată de tot mai multe taxe. De această dată mai mulți angajați părăsesc fabrica Yazaki din Brăila, specializată în producția de cablaje auto.

Oamenii au primit previzele și plăți compensatori. Acum trebuie să își caute un alt job, o căutare care ar putea dura mai multe luni sau chiar un an, având în vedere situația din piață. Companii din diferite domenii își trimit acasă angajații și acesta pare a fi doar începutul. Specialiștii cred că România traversează o perioadă sumbră.

„Ca orice altă companie, Yazaki își manageriază forța de muncă în conformitate cu cerințele operaționale și de afaceri și întotdeauna în concordanță cu legile în vigoare și procedurile interne”, au declarat reprezentanții Yazaki Europe pentru Profit.. „Nu suntem în măsură să comentăm situații individuale sau cifre specifice”, au ținut să completeze cei de la Yazaki.

Angajații susțin că fabrica s-ar închide

Deși angajații au auzit că fabrica urmează să se închidă, reprezentanții companiei evită să facă mai multe comentarii pe subiect. Ei susțin că, dacă va fi cazul, vor face un anunț.

„În acest moment nu avem un anunț public specific pe subiectul semnalat”, au subliniat reprezentanții Yazaki Europe.

Compania are peste 240.000 de angajați în 46 de țări ale lumii, iar cifra de afaceri era în 2024 de peste 10 miliarde dolari.

Concedieri în mai multe companii din România

Într-o societate, tot mai instabilă, valul de concedieri lovește din plin. La Azomureş, peste 600 de angajaţi au fost avertizați că intră în şomaj tehnic, iar alte 1.500 de locuri de muncă sunt în pericol. Recent, producătorul american de scaune pentru automobile Adient plc. a anunțat închiderea fabricii din Ploiești. 1.010 oameni au rămas pe drumuri.

Adient este prezent în România din anul 2000 și are peste 5.800 de angajați la nivel național, în cele șase unități de producție în Jimbolia, Craiova, Poiana Lacului, Bradu, Ploiești și Pitești.

De asemenea, OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol și gaze naturale din România, a confirmat oficial planul de a desființa 1.000 de posturi până în 2027. Totul ține de un proces de restructurare. În 2025 au plecat o jumătate dintre oameni.

Citește și: Ce salariu are un angajat la fast-food în 2026. Turele de noapte contează mult

Citește și: Cele mai căutate meserii în 2026. Te poți angaja extrem de repede