Acasă » Știri » Fabrica mare din România care face concedieri. Au fost primite deja preavizele

Fabrica mare din România care face concedieri. Au fost primite deja preavizele

De: Simona Tudorache 12/02/2026 | 16:03
Fabrica mare din România care face concedieri. Au fost primite deja preavizele

Concedierile continuă în România. Tot mai mulți oameni rămân fără un venit sigur, într-o societate sugrumată de tot mai multe taxe. De această dată mai mulți angajați părăsesc fabrica Yazaki din Brăila, specializată în producția de cablaje auto.

Oamenii au primit previzele și plăți compensatori. Acum trebuie să își caute un alt job, o căutare care ar putea dura mai multe luni sau chiar un an, având în vedere situația din piață. Companii din diferite domenii își trimit acasă angajații și acesta pare a fi doar începutul. Specialiștii cred că România traversează o perioadă sumbră.

„Ca orice altă companie, Yazaki își manageriază forța de muncă în conformitate cu cerințele operaționale și de afaceri și întotdeauna în concordanță cu legile în vigoare și procedurile interne”, au declarat reprezentanții Yazaki Europe pentru Profit.. „Nu suntem în măsură să comentăm situații individuale sau cifre specifice”, au ținut să completeze cei de la Yazaki.

Angajații susțin că fabrica s-ar închide

Deși angajații au auzit că fabrica urmează să se închidă, reprezentanții companiei evită să facă mai multe comentarii pe subiect. Ei susțin că, dacă va fi cazul, vor face un anunț.

„În acest moment nu avem un anunț public specific pe subiectul semnalat”, au subliniat reprezentanții Yazaki Europe.

Compania are peste 240.000 de angajați în 46 de țări ale lumii, iar cifra de afaceri era în 2024 de peste 10 miliarde dolari.

Concedieri în mai multe companii din România

Într-o societate, tot mai instabilă, valul de concedieri lovește din plin. La Azomureş, peste 600 de angajaţi au fost avertizați că intră în şomaj tehnic, iar alte 1.500 de locuri de muncă sunt în pericol. Recent, producătorul american de scaune pentru automobile Adient plc. a anunțat închiderea fabricii din Ploiești. 1.010 oameni au rămas pe drumuri.

Adient este prezent în România din anul 2000 și are peste 5.800 de angajați la nivel național, în cele șase unități de producție în Jimbolia, Craiova, Poiana Lacului, Bradu, Ploiești și Pitești.

De asemenea, OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol și gaze naturale din România, a confirmat oficial planul de a desființa 1.000 de posturi până în 2027. Totul ține de un proces de restructurare. În 2025 au plecat o jumătate dintre oameni.

Citește și: Ce salariu are un angajat la fast-food în 2026. Turele de noapte contează mult

Citește și: Cele mai căutate meserii în 2026. Te poți angaja extrem de repede

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cel mai ieftin oraș din România în februarie 2026. O garsonieră costă doar 2.900 de euro
Știri
Cel mai ieftin oraș din România în februarie 2026. O garsonieră costă doar 2.900 de euro
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob. Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu trupul neînsuflețit al fetiței lor
Știri
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob. Obiectul pe care l-a pus familia în…
Orbán: Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 ar aduce războiul în Europa
Mediafax
Orbán: Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 ar aduce războiul în Europa
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
Gandul.ro
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A...
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost...
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
TikTok te urmărește chiar dacă nu ai cont / Iată cum poți să scapi de el
Mediafax
TikTok te urmărește chiar dacă nu ai cont / Iată cum poți să...
Parteneri
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
Digi 24
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe...
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert:...
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
go4it.ro
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Go4Games
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
Gandul.ro
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cel mai ieftin oraș din România în februarie 2026. O garsonieră costă doar 2.900 de euro
Cel mai ieftin oraș din România în februarie 2026. O garsonieră costă doar 2.900 de euro
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob. Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul ...
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob. Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu trupul neînsuflețit al fetiței lor
(P) Cum să combini mai multe inele fără să exagerezi? 7 idei de styling
(P) Cum să combini mai multe inele fără să exagerezi? 7 idei de styling
Andreea Bostănică îl face praf pe Yny Sebi! Dezvăluirile trapperului de pe TikTok au scos-o din minți: ...
Andreea Bostănică îl face praf pe Yny Sebi! Dezvăluirile trapperului de pe TikTok au scos-o din minți: “Ești așa un disperat și un visător”
Zodia binecuvântată de Dumnezeu în februarie 2026. Mihai Voropchievici: „Primește dar divin”
Zodia binecuvântată de Dumnezeu în februarie 2026. Mihai Voropchievici: „Primește dar divin”
Luminița Anghel trece la fapte, după ce David Pușcaș i-a adus acuzații grave. Războiul mamă–fiu ...
Luminița Anghel trece la fapte, după ce David Pușcaș i-a adus acuzații grave. Războiul mamă–fiu escaladează: „Mi-a pregătit dosarul!”
Vezi toate știrile
×