Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob. Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu trupul neînsuflețit al fetiței lor

Cazul care a îndurerat o țară întreagă continuă să stârnească emoții puternice. Sorin, Diana și fiica lor s-au stins din viață și au lăsat în urmă o durere imensă și suspine fără sfârșit. Familia și apropiații s-au adunat pentru a-și lua adio de la ei, iar primele imagini de la priveghi sunt cutremurătoare. Îți dau lacrimile!

Tragedia fără margini s-a petrecut pe data de 10 februarie 2026, atunci când autoturismul condus de afaceristul Sorin Ciprian Iacob a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal de un alt vehicul pe raza comunei Ciortești. Din cauza impactului devastator victimele au murit pe loc, iar copilul din pântecele Dianei nu a mai avut nicio șansă la viață. Micuța a plecat alături de părinții ei.

Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob

Sorin, Diana și fiica lor, Ilinca, vor fi conduși pe ultimul drum în această sâmbătă, pe data de 14 februarie. Până atunci, lacrimile familiei nu se mai opresc, iar toți cei care au venit să își ia adio de la cei trei sunt devastați de durere. Sora lui Sorin și-a strigat durerea imensă pe rețelele de socializare.

După puțin timp de la momentul în care Sorin și sora lui și-au pierdut mama, această tragedie a pus la pământ întreaga familie.

„Te rog să mă chemi și pe mine după tine. Nu mă lăsa aici jos pe pământ.”, a scris Andreea, sora lui Sorin.

Tânăra a postat o serie de imagini care au cutremurat internetul. Trupurile neînsuflețite ale celor trei, Sorin, Diana și micuța Ilinca, se află depuse la capelă. Imaginile cutremurătoare cu bebelușul fără viață îți taie respirația, iar durerea surorii lui Sorin poate fi simțită prin telefon. În sicriul micuței, alături de trupul ei neînsuflețit, se află o păpușă.

Conform procedurilor legale și a regulamentelor militare, Diana Iacob, ofițer IT în cadrul Inspectoratului pentru Jandarmi Vaslui din anul 2017, va fi condusă pe ultimul drum cu onoruri militare. Sicriul său va fi acoperit cu drapelul României, iar ceremonia va include focuri de armă simbolice și respectarea tuturor tradițiilor militare. La final, drapelul care a acoperit sicriul va fi împăturit și predat familiei, ca semn de omagiu și respect.

