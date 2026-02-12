Bărbatul care a ucis-o pe Andreea cu toporul, în fața copiilor ei, și-a primit pedeapsa! Cât va sta în spatele gratiilor

S-a făcut dreptate în cazul care a cutremurat o țară întreagă! Andreea, o tânără în vârstă de 22 de ani, a fost ucisă fără milă de individul alături de care avea doi copii, chiar în fața micuților. Criminalul și-a primit pedeapsa, după mai bine de jumătate de an de la crimă. Toate detaliile în articol.

Andreea și-a pierdut viața într-un mod cumplit în vara anului 2025, atunci când fostul ei partener s-a decis să recurgă la un gest extrem și să o omoare prin mai multe lovituri de topor. Cazul a șocat o țară întreagă și a stârnit revoltă la acea vreme. Acum, după mai bine de jumătate de an, individul și-a primit pedeapsa.

Individul și-a primit pedeapsa, după ce a omorât-o pe Andreea cu un topor

În momentul tragediei, Andreea era însărcinată. Tânăra fugise din relația cu bărbatul pentru că era sătulă de violența la care individul a supus-o. Supărat că nu o poate întoarce înapoi din drum, criminalul a acționat fără milă.

Bărbatul în vârstă de 37 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață, după ce a ucis-o pe mama copiilor lui, chiar în fața lor. Decizia a fost publicată pe portalul instanțelor de judecată. Individul nu a regretat nicio secundă fapta lui, dar are șanse să fie liber după 20 de ani de detenție.

Mai mult, bărbatul trebuie să plătească suma de 600.000 de euro familiei tinerei ucise.

„Bărbatul care și-a ucis soția în preajma copiilor în Prahova, folosind un topor, a fost condamnat la închisoare pe viață și obligat, deşi simbolic, la plata unor daune de 600.000 de euro către familia tinerei. Comutarea pedepsei se poate face după executarea a 20 de ani. Cazul este cu atât mai șocant cu cât inculpatul nu a aratat nicio clipă ca regretă fapta, ba chiar mai mult a considerat că victima merita să pățească acest lucru. Este una dintre puținele sentințe exemplare cu închisoarea pe viață, iar personal o consider o victorie profesională”, a transmis avocatul Adrian Cuculis.

