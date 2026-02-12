Acasă » Știri » Doliu în politică! A murit Véron András

De: Denisa Iordache 12/02/2026 | 19:13
Este doliu în politică. Véron András, fost primar și consilier județean din Satu Mare s-a stins din viață pe data de 12 februarie 2026. Cu o carieră de peste două decenii în spate, acesta a lăsat multă durere în urmă. Toate detaliile în articol.

Véron András a ocupat funcția de consilier județean timp de peste două decenii, de primar al orașului Tășnad și de președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică pe durata unui mandat.

Vestea tristă a dispariției a fost dată de reprezentanții Consiliului Județean Satu Mare printr-o postare pe Facebook:

„Cu profundă tristețe ne luăm rămas-bun de la Véron András, care timp de peste două decenii a slujit comunitatea județului Satu Mare în calitate de consilier județean, precum și oraşul Tăşnad ca primar și viceprimar. Pe durata unui mandat, a deținut și funcția de preşedinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP)”.

Cei care l-au cunoscut și i-au fost colegi au avut doar cuvinte de laudă de adus la adresa lui. În mesajul lung, reprezentanții și-au exprimat respectul și au vorbit despre pierderea uriașă.

„În calitate de consilier județean, a contribuit la promovarea proiectelor de dezvoltare ale județului Satu Mare, iar ca primar și-a asumat responsabilitatea pentru buna funcționare și dezvoltarea orașului Tășnad. În activitatea sa a urmărit colaborarea, convins fiind că progresul comunității se bazează pe dialog și parteneriat. Cunoștea problemele comunității și și-a asumat responsabilitatea deciziilor luate. Colegii l-au cunoscut ca pe un om pregătit, direct și deschis colaborării, care a păstrat un ton respectuos chiar și în momentele de dezbatere.

Prin plecarea sa am pierdut un om a cărui prezență, cuvânt și demnitate au reprezentat pentru mulți dintre noi un reper de stabilitate. Lipsa sa este de neînlocuit. Transmitem sincere condoleanțe și ne alăturăm cu empatie durerii familiei îndoliate”, a continuat Consiliul Județean Satu Mare.

