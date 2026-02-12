BANC | „Iubitule, se apropie Sfântul Valentin”

Este joi, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!
-Iubitule, se apropie Sfântul Valentin.
-Salută-l din partea mea.
Examenul de logică
La un examen de logică, profesorul îl întreabă pe un student:
— Dacă ai avea două mere și cineva ți-ar mai da două, câte ai avea?
Studentul stă, se gândește, numără pe degete…
— Cinci, domnule profesor.
Profesorul, ușor iritat:
— Nu, gândește logic! Două plus două fac patru. Hai să încercăm altfel. Dacă ai două pisici și mai primești două, câte ai?
— Patru.
— Perfect! Deci dacă ai două mere și mai primești două?
— Cinci.
Profesorul, deja nervos:
— Dar de ce?!
— Pentru că mai am un măr în ghiozdan.
Doctorul și pacientul grijuliu
Un tip merge la doctor, foarte panicat:
— Domnule doctor, cred că sunt invizibil!
Doctorul ridică privirea din hârtii, se uită în jur, apoi spune:
— Următorul!
Tipul, indignat, se apropie mai tare:
— Domnule doctor, vă rog, sunt aici!
Doctorul, calm:
— Nu văd pe nimeni.
Tipul pleacă supărat și îi spune asistentei:
— Nu înțeleg, nu m-a băgat deloc în seamă!
Asistenta oftează:
— Păi… trebuia să vă faceți programare.
— Dar am făcut!
— Și?
— La telefon!
— Și v-a confirmat cineva?
— Da, o voce mi-a spus: „Nu vă vedem în sistem.”
Un bărbat ajunge acasă nervos și îi spune soției:
– Dragă, am pierdut toți banii la bursă!
Soția, calmă, îl întreabă:
– Toți?
– Absolut toți… acțiuni, obligațiuni, criptomonede!
Femeia se ridică, merge în dormitor, scoate o cutie și o pune pe masă.
– Vezi aurul ăsta? L-am cumpărat în urmă cu 10 ani.
Bărbatul oftează:
– Și ce vrei să spui cu asta?
– Că tu ai râs de mine atunci și ai zis că aurul e pentru bătrâni speriați.
– Și?
– Și azi aurul valorează de trei ori mai mult.
Bărbatul se uită atent la cutie și întreabă:
– Bine… și unde l-ai ținut atâția ani?
Soția zâmbește:
– Exact unde ții tu banii: într-un loc sigur, departe de deciziile tale.