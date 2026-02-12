BANC | „Iubitule, se apropie Sfântul Valentin”

Este joi, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

-Iubitule, se apropie Sfântul Valentin.

-Salută-l din partea mea.

Alte bancuri savuroase

Examenul de logică

La un examen de logică, profesorul îl întreabă pe un student:

— Dacă ai avea două mere și cineva ți-ar mai da două, câte ai avea?

Studentul stă, se gândește, numără pe degete…

— Cinci, domnule profesor.

Profesorul, ușor iritat:

— Nu, gândește logic! Două plus două fac patru. Hai să încercăm altfel. Dacă ai două pisici și mai primești două, câte ai?

— Patru.

— Perfect! Deci dacă ai două mere și mai primești două?

— Cinci.

Profesorul, deja nervos:

— Dar de ce?!

— Pentru că mai am un măr în ghiozdan.

Doctorul și pacientul grijuliu

Un tip merge la doctor, foarte panicat:

— Domnule doctor, cred că sunt invizibil!

Doctorul ridică privirea din hârtii, se uită în jur, apoi spune:

— Următorul!

Tipul, indignat, se apropie mai tare:

— Domnule doctor, vă rog, sunt aici!

Doctorul, calm:

— Nu văd pe nimeni.

Tipul pleacă supărat și îi spune asistentei:

— Nu înțeleg, nu m-a băgat deloc în seamă!

Asistenta oftează:

— Păi… trebuia să vă faceți programare.

— Dar am făcut!

— Și?

— La telefon!

— Și v-a confirmat cineva?

— Da, o voce mi-a spus: „Nu vă vedem în sistem.”

Soția, aurul și bursa

Un bărbat ajunge acasă nervos și îi spune soției:

– Dragă, am pierdut toți banii la bursă!

Soția, calmă, îl întreabă:

– Toți?

– Absolut toți… acțiuni, obligațiuni, criptomonede!

Femeia se ridică, merge în dormitor, scoate o cutie și o pune pe masă.

– Vezi aurul ăsta? L-am cumpărat în urmă cu 10 ani.

Bărbatul oftează:

– Și ce vrei să spui cu asta?

– Că tu ai râs de mine atunci și ai zis că aurul e pentru bătrâni speriați.

– Și?

– Și azi aurul valorează de trei ori mai mult.

Bărbatul se uită atent la cutie și întreabă:

– Bine… și unde l-ai ținut atâția ani?

Soția zâmbește:

– Exact unde ții tu banii: într-un loc sigur, departe de deciziile tale.