BANCUL ZILEI | Mesaj de la „Titi mecanic”

12/02/2026 | 16:17
Râsul are efecte benefice nu doar asupra stării emoționale, ci și asupra sănătății, reduce stresul, relaxează organismul și alungă anxietatea. De aceea, Cancan te provoacă să abandonezi totul și să te distrezi cu o glumă copioasă.

Iubitule, când ai plecat ți-ai uitat telefonul acasă. Ți-a trimis Titi mecanic mesaj, cică îi e dor de gurița ta.

Un tânăr la interviu

Un tânăr se duce la un interviu pentru un job important. Intervievatorul îl întreabă:
– Unde te vezi peste cinci ani?
Tânărul răspunde:
– Ei bine, într-o poziție de conducere, cu un birou mare și angajați care să lucreze pentru mine.
Intervievatorul zâmbește și îl întreabă:
– Și ce ai face dacă nu ai obține postul?
Tânărul, încrezător:
– Atunci aș crea propria companie și aș angaja oameni ca dumneavoastră.
La sfârșit, intervievatorul îl privește și spune:
– Felicitări, ești angajat. Tocmai ai primit postul de… „asistent de HR”.
Tânărul rămâne uimit, dar intervievatorul continuă:
– Știi cum e: înainte să conduci, trebuie să înveți să suporți cealaltă parte.
Morala? În viață, planurile mari trebuie construite pas cu pas… și cu umor.

Pacientul și doctorul

Un bărbat intră la doctor și îi spune:
– Domnule doctor, am o problemă: cred că sunt invizibil.
Doctorul se uită la el și îi răspunde:
– Cine a spus asta?
– Păi… eu… dar probabil nici nu mă vedeți!

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez? 

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu. 

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea. 

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame. 

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI. 

Leana și prietena ei

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

Adolescentul și bunicul

Un adolescent își întreabă bunicul:
-Tataie, ce e dragostea?
– Păi… la 20 de ani, DMS! La 40 de ani, DMS. La 60 de ani, DMS. La 80 de ani, DMS.
-Bine tataie, dar ce înseamnă DMS?
-La 20 de ani… Dimineața, la Miezul-zilei și Seara.
La 40 de ani… Duminica, Marți și Sâmbăta.
La 60 de ani… În Decembrie, Martie și în Septembrie.
-Și la 80 de ani?
-La 80 de ani… Dorințele mele secrete.

